Caterine Ibargüen le hizo hermoso homenaje a su madre fallecida; “te llevaste todo”

El pasado 10 de octubre la medallista olímpica Caterine Ibargüen sufrió la perdida más grande de su vida, luego de que su señora madre Francisca Mena partiera de este mundo terrenal. Tras casi dos meses de lo sucedido, la actual presentadora de Noticias RCN y participante de MasterChef Celebrity Colombia, decidió exaltar la vida de la mujer que le dio la vida con un hermoso homenaje.

Aunque la ganadora de la plata en Londres 2021 y el oro en Río, no había salido a hablar sobre la muerte de su mamá, en entrevista para ‘Buen día, Colombia’, la exatleta reveló que una subida de presión habría sido una de las causales del fallecimiento de Mena: “Después sufrió un derrame cerebral y se me fue. Durísimo porque a mí me tocó viajar con el cuerpo de mi mamá y cuando llegué ya era de noche, esa casa estaba llena de luz, entonces fue muy duro volver a entrar y dije “no te hice para esto, no te hice para traértela así’” y no, casi no entro, eso sí fue superfuerte, pero mira que estoy muy tranquila yo creo que todos los seres humanos deben dar todo, el máximo”, expresó ‘Cate’ en el matutino de ‘Nuestra Tele’.

En procura de agradecerle a su ‘mamita’ por todo lo que le dio en vida, Ibargüen decidió usar su cuenta de Instagram, donde acumula 800.000 seguidores, para postear un clip en el que se ve a Francisca totalmente sonriente, disfrutando de su compañía y de algo que le encantaba en demasía, el mar; imágenes acompañadas de la letra de la canción ‘Sueños y vivencias’ del fallecido Diomedes Díaz, más específicamente el segmento en el que ‘El Cacique’ recita:

“La última vez que yo te vi en los ojos, nunca imaginaba que ibas a partir. Querías vivir porque de todos modos aún en la tristeza tú querías reír. Dímele a Dios que me ha dejado solo, me ha quitado todo al llevarte a ti. No habrá en el mundo para esconder mis ojos las veces que lloro porque te perdí”.