La unión de +57 duró poco: Feid inició el Ferxxocalipsis Colombia con tremenda ‘tiradera’ contra Blessd

Salomón Villada Hoyos es el nombre de pila de uno de los artistas urbanos más pegados del momento a nivel global, Feid, reguetonero que tras una larga gira por Estados Unidos y Latinoamérica llega a su Colombia amada para complacer al público de Medellín y Bogotá ; a estos conciertos se le suma el lanzamiento de su álbum ‘Los 9 de Ferxxo y Sky Rompiendo’, compilado que no fue del agrado de uno de sus colegas, Blessd, quien salió a las redes a hacerle tremenda tiradera a ‘Salo’.

Dentro de los temas que salieron a relucir en el nuevo compilado del paisa, se hizo notar la última, que lleva por nombre ‘11PM EN ST. REGIS’, en el que la pareja de Karol G, ‘frontea’ con los logros que ha obtenido hasta el momento y habla de un artista que para él, no deberías ser parte de su ‘combo’, mismo al que muchos de sus fans asociaron con ‘El Bendito’.

Feid es confirmado cómo cabeza del cartel de importante festival en París (@lollapaloozafr)

“El que ‘camelló’ pa’ estar aquí, la mano arriba. En mi cuadra solo se ‘parchan’ los real. Esto es de nosotros desde hace día’. Las ‘chimbas’ con la mano arriba. ¿Quién te dio los códigos, cabrón? Se te olvida El FERXXO los prende cuando se enfrían. Tú no eres de nosotros, no eres de fiar. Solo en Dios y en La Virgen se confía. (...) Se llenan la boca diciendo que son los número uno. Pero para ser número uno tienes que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor”, es parte de la letra por las que el del pelo azul salió ‘emberracado’ en su Instagram, subiendo una historia junto a Anuel AA, ex de ‘La Bichota’, acompañada por una contundente declaración.

“Ustedes tiran de lejos u se dejan meter miedo de todo mundo, sacan un álbum y tiran ‘pullitas’. Tiren de frente como los hombres que son, que se toman media botella y la borrachera les gana. Compórtense como hombre que son y cuando quieran pelear hablando de frente, no colocando ‘maricadas’ en los créditos. Ahí tienen mi número o de frente cítenme que yo voy, que porque lleven tiempo yo no los coy a respetar, par de figuras. Y si llevamos par de tiempo #1 (...) con 24 años, ustedes ya están viejos. O quieren que cuente lo que pasó en el palco de la final de la Copa América”, fueron las palabras de ‘El Bendito’.