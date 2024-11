“Pierden la esencia”: Gregorio Pernía generó polémica al hablar sobre “humanizar” a las mascotas

Gregorio Pernía generó un debate en las redes sociales a propósito de una publicación en la que relataba una historia que sobre una mujer que decidió darle un giro al concepto de “humanizar” a su mascota, dejando al actor asombrado por el acto que protagonizó y marcando un precedente para que sus seguidores dejaran sus opiniones al respecto.

El ‘Titi’ ha dejado ver en sus redes sociales que es una persona muy activa, involucrándose no solo en proyectos frente a las cámaras, sino también asistiendo a diferentes eventos y presentaciones en varios lugares de Latinoamérica para encontrarse con sus fans y brindar su talento en el proceso.

Pero también le gusta usar sus redes sociales para otros detalles más allá de dar a conocer sus presentaciones y sus proyectos, compartiendo videos en donde muestra sus habilidades de baile o recrea algunas de sus escenas más destacadas de sus diferentes personajes en la pantalla chica.

Sin embargo, en una reciente publicación en Instagram compartió un video en donde contaba una anécdota de una señora que quería operarle las tetillas a su perra debido a que habían quedado muy flácidas después de haber amamantado a sus cachorros, todo con fines estéticos.

Este detalle despertó cierta incomodidad en Gregorio Pernía, quien no dudó en mostrarse inconforme con esta decisión, indicando que si bien apoya el hecho de que se deban tratar muy bien a los animales, no está de acuerdo con que se deba llegar a ese punto, dando a entender que ese dinero podría servir para otra causa.

También destacó que tiene un conocido que le da de comer a sus perros algunos alimentos de alta categoría como espárragos y champiñones, jugando con la idea de que tampoco está del todo de acuerdo con esto.

Gregorio Pernía generó un debate en la sección de comentarios

A propósito de la anécdota que el colombiano contó en el video de Instagram, varios de sus seguidores se pronunciaron al respecto, con muchos de ellos dejando saber que estaban en contra de este tipo de prácticas, indicando que se estaba “humanizando” en exceso a las mascotas.

“Yo amo a mis perritos, son míos, pero llegar a ese extremo no”, “La gente tiene que dejar de humanizar a las mascotas. Se aman, se cuidan, se respetan, pero no puedes tratarlos como humanos porque pierden la esencia”, “Yo no me gastaría ese dinero en operar a una mascota, eso es normal de un animal o de una mujer que los pechos no queden igual” y “Es así, mientras mucha gente come de la basura, pasa todo eso en otro lado” son algunos de los mensajes a favor del mensaje de Gregorio Pernía.

Sin embargo, otros internautas se mostraron en desacuerdo con lo expresado por el actor, indicando que no ven nada malo en brindarle atenciones a sus mascotas: “Yo opino que es la plata de ella y ella verá cómo la invierte! Ya que si quiso tener 4 perros y no hijos! Entonces que se la gaste como quiera”, “Cada quien le da a sus mascotas lo que puede y quiere y si hay posibilidades de darles lo mejor, por qué no hacerlo?”, “Si en ella está en la posibilidad de darles ese tipo de alimento, pues que lo haga”.