Sebastián Martínez y Kathy Sáenz celebraron por lo alto el gran logro que obtuvo el actor con importante trabajo

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, conocido por su carisma y su talento en la interpretación de personajes en telenovelas como ‘Pa’ Quererte’, ‘Rosario Tijeras’, y ‘Juegos Prohibidos’, donde conoció a su esposa, Kathy Sáenz. La pareja lleva una vida tranquila, alejada del foco mediático, aunque ocasionalmente comparten aspectos de su vida personal.

Recientemente, Sebastián ha dado un paso importante en su carrera al unirse a una producción internacional de Netflix, lo que emocionó a sus seguidores. El proyecto, titulado ‘Accidente’, es un drama que narra cómo una tragedia familiar transforma la vida de varias familias. Aunque Sebastián es parte del elenco, la serie fue grabada en México y cuenta con la participación de actores mexicanos.

Tanto ha sido el éxito de esta serie, que está en el ranking de lo más visto de varias ciudades, dejando ver que el talento de Sebastián y su elenco es bastante especial; el actor ha estado subiendo en sus redes sociales muchas de las felicitaciones de sus seguidoras, además de compartir un especial mensaje.

“Yo soy un televidente más, soy fan número uno de accidente. Es una buena serie, ayer nos quedamos como hasta la 1:00 de la mañana. No podía parar de verla, con las series que he hecho pocas veces me ha pasado, es de nivel mundial”, afirmó el actor, además de agradecer a sus seguidores por el apoyo que ha recibido.

El incidente de Sebastián Martínez en Bogotá

Sebastián Martínez, reconocido actor colombiano, compartió recientemente su experiencia con el tráfico en Bogotá, una de las cosas que menos le gusta de la ciudad. Tras haberse pasado una calle en la que debía girar, quedó atrapado en un trancón de 20 minutos, lo que afectó su ánimo durante el resto del día. Sebastián mencionó lo difícil que es, como figura pública, no poder permitirse tener un mal día o mostrarse de mal humor sin que lo cataloguen como mala persona.

Al final, Sebastián y su familia han demostrado ser bastante unidos y además, ser privados con su vida personal, evitando generar conflictos en redes sociales.