Sara Corrales reveló uno de los destinos que visitará en su luna de miel

La actriz colombiana Sara Corrales, conocida por su trayectoria en televisión y por compartir su vida con sus seguidores, reveló nuevos detalles sobre los preparativos de su boda con el empresario argentino Damián Pasquini. A través de sus redes sociales, la paisa expresó su emoción por esta etapa, que describió como una de las mejores de su vida.

Durante una transmisión en vivo desde Ciudad de México, donde reside desde hace 12 años, Sara interactuó con sus seguidores y respondió preguntas tanto sobre su vida profesional como personal. Entre los temas destacados, la actriz compartió que su luna de miel incluirá España como uno de los destinos principales. “Dentro de poco voy a ir a España porque para nuestra luna de miel vamos a pasar unos días allí, y de ahí salimos a otros lugares”, comentó emocionada.

Aunque no precisó fechas para su boda, Sara señaló que los preparativos están en marcha y disfrutando cada momento. Recientemente, publicó una fotografía en sus historias de Instagram donde se le ve probándose un vestido de novia, lo que generó entusiasmo entre sus fans. “Me derrito con todos los vestidos que me he medido. No saben cómo he disfrutado esta etapa de planeación de nuestra boda”, escribió la actriz junto a la imagen, dejando entrever su felicidad.

Sobre su relación con Colombia, la actriz mencionó que, aunque no tiene planes inmediatos de visitar su país natal en los próximos seis meses o un año, siempre lleva a su tierra en el corazón. “Cuando voy a Colombia me recargo de energía. Es un lugar que extraño mucho, pero por ahora mi vida está en México, donde tengo mi casa y gran parte de mi familia”, explicó.

El anuncio de su próxima visita al país europeo como parte de su luna de miel ha generado expectativa entre sus fanáticos.

Sara Corrales se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida personal y no ha dudado en compartir cada avance con quienes la apoyan desde hace años, reflejando la ilusión con la que espera el gran día.