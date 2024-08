“Idénticas”: Sara Corrales sorprendió a sus seguidores con el parecido que tiene con su madre

La modelo y actriz Sara Corrales ha dejado sin palabras a sus seguidores tras publicar una foto junto a su madre en redes sociales, donde el impresionante parecido entre ambas no pasó desapercibido. La imagen generó una ola de comentarios llenos de admiración y cariño por parte de sus fans.

Un usuario expresó su admiración por Sara y destacó lo espectacular que es con su madre. La actriz respondió al mensaje con una foto donde aparece junto a su madre y escribió: “Mi madrecita es un tesoro muy valioso que tengo en mi vida. Esta mujer ha estado en cada momento de mi vida apoyándome y dándome aliento. ¿Cómo no regresarle un poquito de todo ese amor y ese tiempo que me ha dado?”.

Los comentarios llenos de elogios no se hicieron esperar, destacando el increíble parecido entre madre e hija. “Dios, de tal palo tal astilla, hermosas las dos”; “Wow, Sara, eres igualita a tu mamá”; “Son idénticas, muy linda tu mami”; “Miren esos ojos, más parecidas imposible”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores en las plataformas digitales.

Sara Corrales La actriz mostró una foto junto con su madre en las redes. / Foto: Instagram @saracorrales - tomadas el 2 de agosto de 2024.

Sara Corrales y su distanciamiento de personas tóxicas

Además de compartir esta emotiva foto, Sara Corrales también se tomó el tiempo para responder preguntas de sus seguidores en otra historia de Instagram. Uno de ellos le consultó si alguna vez ha alejado personas o cambiado círculos sociales para su bienestar y cómo lo ha manejado. A esto, Sara respondió: “Claro que me he alejado de personas tóxicas y círculos que no le suman positivamente a mi vida. Tengo claro que mi prioridad es mi paz en general. Así que, con permiso, yo me voy retirando lentamente sin mirar atrás”.

La actriz demostró una vez más su cercanía y transparencia con sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y su enfoque en mantener un entorno saludable y positivo. No solo es admirada por su talento y belleza, sino también por su dedicación a su familia y su determinación para mantener un equilibrio en su vida personal y profesional.