‘La Casa de los Famosos’: internautas le dan palo a los nuevos aspirantes por no tener “habilidades” para este show

‘La Casa de los Famosos’ Colombia sigue buscando a más celebridades para que figuren dentro de la casa/estudio de RCN para su segunda temporada. Y si bien hay una nueva lista de aspirantes para ingresar al programa, muchos usuarios de las redes sociales no han dudado en criticar este grupo, asegurando que ninguno tiene las “habilidades” para desenvolverse dentro del show.

PUBLICIDAD

Esta nueva entrega del programa llegó con un par de sorpresas para los televidentes, presentando una nueva dinámica para poder decidir qué figuras podrán verse las caras dentro de esta famosa casa, todo a través de un sistema de votaciones en línea donde los internautas podrán escoger entre un grupo de seis aspirantes.

Puede leer: ¿Con las ganancias del reality? Exparticipante de La Casa de los Famosos dejó Colombia para irse a EE.UU

De momento, tres personajes han sido elegidos con este método, siendo ellos Melissa Gate, Emiro Navarro y Yaya Muñoz, pero también se le sumó Lady Tabares, quien figura como la primera participante de esta segunda temporada en ser elegida directamente sin ningún tipo de votaciones.

Sin embargo, aún hay esperanza para al menos otro grupo de famosos, ya que David Guerrero, Andrés Fierro, Ricardo Gómez, Benjamín Herrera, Hamilton Ricard y ‘Alerta’ figuran entre los próximos aspirantes que se disputarán un puesto en el programa.

Y a propósito de esto, algunos de estos personajes decidieron compartir en el perfil de Instagram de La Casa de los Famosos qué cosas no están dispuestos a tolerar a su edad, aprovechando la cámara para dejar ver que no están dispuestos a aguantar muchos eventos que podrían presentarse dentro de la casa/estudio.

En el clip, los personajes indicaron que no están en la edad para indicarle a los demás participantes que recojan la ropa del suelo, ni para aguantar hambre o soportar a gente engreída, además dejar claro que tampoco están dispuestos a hacerle oficio al resto de los habitantes, ni aguantar que los involucren en peleas y chismes.

PUBLICIDAD

Lea también: Televidentes de RCN están comparando a Lady Tabares con Karen Sevillano tras entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Internautas se quejaron de las “habilidades” del nuevo grupo de aspirantes a entrar a La Casa de los Famosos

A través de la sección de comentarios del clip compartido, varios usuarios de Instagram no dudaron en manifestarse para dejar claro lo que piensan de este nuevo grupo de aspirantes, indicando que con las premisas que dejaron ver en este video, es posible que no cuenten con muchas “habilidades” para este programa.

“Si no soportan entonces a qué van 🤔🤦puros viejitos😂, ”Sí se dan cuenta que lo que dicen que no están dispuestos a soportar es precisamente lo que deberán soportar? No tienen habilidades para esto”, “Ese grupo sí es el más flojo, sinceramente por mí que entre cualquiera” y “Por lo visto va a estar aburrido el programa al ritmo que van” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Casa de los Famosos.