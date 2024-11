Televidentes de RCN están comparando a Lady Tabares con Karen Sevillano tras entrar a ‘La Casa de los Famosos’

RCN ya prendió la máquina de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality concurso que ya definió el nombre de una de sus participantes que entrará de manera directa sin acudir a las votaciones, Lady Tabares, ‘La vendedora de rosas’, mujer a la que la audiencia del canal la está comparando con Karen Sevillano. Acá le contamos las razones.

PUBLICIDAD

Por medio de un emotivo video, el canal le dio la bienvenida a la mujer de 42 años, a la que tiempo atrás le hizo una novela biográfica, misma que le regaló unas emotivas palabras a la audiencia: “Familia, cuando vendía tosas en la calle, soñaba con una casa muy grande y la vida me trajo hasta aquí por un camino largo y escabroso. Tengo mucha casa y en la casa lo voy a dejar claro, si me buscan los encuentro. Ese premio es mío; nada ni nadie me derrotará”.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳📲 >>> Karen Sevillano destiló veneno y mandó indirectazo a los nuevos participantes de ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos Tomado de: RCN y @lacasadelosfamosos1

La publicación del medio de comunicación fue aprovechada por los televidentes para llenar de buena energía a Lady y de paso la compararon con Sevillano, dándola como la que será la nueva ganadora de este formato, perspectiva que también tuvo la creadora de contenido en su momento:

“La futura ganadora, Colombia se los debe”, “No ha entrado y ya tiene a media Colombia a su lado y medio premio en sus manos”, “Ella merece mucho esta oportunidad, que nota. Se va a ganar eso”, “La verdadera famosa de corazón”, “Esta temporada la veía aburrida pero ya con este anuncio es otra voz”, “Estos si son celebridades de verdad”, y “Por fin alguien humilde en este concurso”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que el ingreso de Lady se suma al del influencer conocido como Emiro, dúo que será complementado en los próximos días por el exhumorista de ‘Sábados Felices’, ‘Alerta’, quien está arrasando en las votaciones y que fue apoyado por Yina Calderón.