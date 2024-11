Dan palo a Carolina Cuervo por cuestionar triunfo de Paola Rey en ‘MasterChef’

Durante el capítulo 117 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó un reto en el que el top 7 del reality de RCN tenían que preparar, de manera individual, una gran cantidad de salsa que tenían que envasar en 30 presentaciones que presentarían con un acompañante para comer.

La salsa podía ser libre mientras que Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Caterine Ibargüen, Dominica Duque, Carolina Cuervo, Martina ‘La Peligrosa’ y Paola Rey vivieron mucha tensión en sus estaciones, ya que estaban en juego tres cucharitas de oro: dos para el ganador y una para el segundo lugar.

Paola Rey arrasó en votos con su salsa

Casi al finalizar el reto la presentadora Claudia Bahamón les dio más tiempo ya que la mayoría seguía sin finalizar sus preparaciones y les esperaba una feria a las afueras de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en la que una diversidad de comensales serían los encargados de evaluarlos por medio de monedas con las que comprarían las salsas de los participantes.

Culminado el tiempo y con cada uno en su tienda con las salsas llegó la degustación en la que la Vicky Berrío llevaba todas las de perder porque su salsa se amargó y no gustó, muy al contrarío de lo que pasaba con Paola Rey quien logró encantar a todos al presentar una salsa al estilo oriental que acompañó con camarones y que la hizo obtener la mayor cantidad de votos, con 20.

Carolina Cuervo criticó los camarones de Paola Rey

Y precisamente fue la decisión de incluir camarones lo que desató las críticas de sus compañeras “No sé cómo se le ocurrió traer camarones, ya por ahí va ganado”, dijo Caterine Ibargüen. Pero escaló más allá con el comentario de Carolina Cuervo, pues la actriz aseguró ganó por eso. “Arrasó, gracias a los camarones”, dijo Carolina Cuervo quien solo consiguió vender siete salsas.

Tal y como era de esperarse las reacciones por parte de los televidentes no tardaron en llegar, y más cuando ‘MasterChef Celebrity Colombia’ publicó el clip del triunfo de Paola Rey en redes sociales, por lo que aprovecharon de opinar a lo ocurrido en el capítulo.

“Martina y Carolina, hicieron el mismo comentario que fastidio llenas de envidia”, “Cuando no evalúa el jurado sino el público siempre gana Paola por eso siempre pensamos mal de ellos 🔥🔥🔥🔥 Bravo Pao 👏👏”, “Caro no tragues tu saliva porque te env€nen@s... ‘Ganó fué por los camarones’ ja ja ja y de hecho Paola fue la única que hizo las 30 salsas, deliciosa, y bien envasada. y dices que ganó sólo por los camarones ja ja ja. Y no fué cualquier tortilla horneada” y “Definitivamente a los únicos que no les gusta lo que cocina Paola es a esos dos chefs. ¡¡¡¡¡¡sean justos señores!!!!!! Están quedando muy pero demasiado mal”, destacan en las reacciones.

Cucharitas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

En el actual ciclo los miembros del top 7 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ conformado por Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Caterine Ibargüen, Dominica Duque, Carolina Cuervo, Martina ‘La Peligrosa’ y Paola Rey, compiten por acumular cucharas de oro, y quien más tenga se salvará de ir a reto de eliminación y se convertirá en el primer semifinalista del reality de RCN.

Paola Rey – 2 cucharas

Vicky Berrío – 1 cuchara

Caterine Ibargüen - 1 cuchara

Juan Pablo Llano - 0 cucharas

Dominica Duque - 0 cucharas

Carolina Cuervo - 0 cucharas

Martina ‘La Peligrosa’ – 0 cucharas