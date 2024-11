“Se la come la envidia”: Carolina ‘se hace odiar’ por criticar a Dominica en ‘MasterChef’

Tras la salida de Cony Camelo, muchos televidentes creyeron que el ambiente en ‘MasterChef Celebrity’ se tornaría más tranquilo. Sin embargo, los últimos episodios del reality de RCN han estado marcados por nuevas tensiones, esta vez protagonizadas por Carolina Cuervo y Dominica Duque.

En la más reciente prueba, Dominica sorprendió a los jueces con una milanesa de pan con atún que bautizó como ‘Tostada de pan pan’. El plato no solo destacó por su sabor, sino que recibió elogios unánimes por parte de los chefs, quienes resaltaron su ejecución y presentación.

Pero mientras los jueces aplaudían, Carolina Cuervo no dudó en lanzar una crítica que encendió las redes. “Se ve lindo, pero yo no veo mucha creatividad ahí”, comentó Cuervo, lo que desató una avalancha de comentarios negativos hacia ella.

“Uy esa Carolina sacó las uñas, se la come la envidia”, escribió un usuario en redes sociales. “Y la Carolina botando veneno”; “terrible lo que es la envidia”; “Carolina, qué raro, ella tan pedante, se fue Cony y quedó ella”, fueron otras de las reacciones que cuestionaron la actitud de la actriz.

Pero Carolina no fue la única en generar controversia. Caterine Ibargüen también hizo un comentario sobre las recetas de Dominica, asegurando que ella las compartía solo para evitar críticas. “A mí no me interesa su receta, pero si ya su conciencia la habla y quiere compartirlas, pues chévere”, expresó la exatleta. Estas palabras también le valieron críticas: “Eres de las que tira la piedra y esconde la mano. No entiendo qué es lo que tienen contra Dominica”, replicó un seguidor del programa.

A pesar de las tensiones, Ibargüen reconoció que el esfuerzo de Dominica en sus preparaciones ha sido clave para mantenerse en la competencia. La polémica entre los participantes ha generado un clima cargado de emociones y expectativas para los próximos episodios. ¿Se calmarán los ánimos o seguirá la rivalidad al rojo vivo?