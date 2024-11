Natalia del ‘Desafío XX’ confirmó nuevo ‘retoquito’ en su rostro, “ténganme las manos”

El ‘Desafío XX’ es un ‘reality’ que desde hace 20 años forma parte de Caracol Televisión, convirtiéndose así en una de las producciones más vistas del canal, donde las complejas pruebas físicas terminan siendo las protagonistas. Si bien, para este 2024 Kevyn Rúa fue quien terminó llevándose el premio de los 1.200 millones de pesos, también otro de los desafiantes terminaron destacándose desde el primer capítulo, entre ellos, Natalia, quien recientemente por medio de sus redes sociales confirmó el nuevo retoque en su rostro.

¿Cuáles fueron las cirugías estéticas a las que sometió Natalia del ‘Desafío XX’?

Luego de la gran final del ‘Desafío XX’, Natalia no dudó en cambiar aquellos detalles con los que no se sentía tan contenta cuando de su cuerpo se trata, motivo por el cual se sometió a una rinoplastia, cambio en sus prótesis mamarias y una liposucción evidenciando algunos de los resultados por medio de sus redes sociales y dejando claro que ha sido una recuperación satisfactoria, teniendo en cuenta que su rango del dolor termina siendo bastante alto. Asimismo, la desafiante terminó generando comentarios divididos entre sus seguidores debido a la serie de procedimientos realizados.

¿Cuál es el nuevo procedimiento que se realizó Natalia del ‘Desafío XX’?

De acuerdo con lo mencionado por medio de sus redes sociales, Natalia llegó a donde su doctora con el fin de realizarse algunos cambios en su diseño de sonrisa, donde las risas en medio de un nuevo procedimiento no faltaron: “Yo los saludo desde el lugar que me hacen esta hermosa sonrisa, estoy en el lugar en el que me hacen esta hermosa sonrisa. Me van a hacer unos cambios, de verdad ya ténganme las manos, yo estoy de cambio, en cambio, entonces estoy por acá y no había podido venir porque no podía abrir la boca bien por el tema de la rinoplastia, pero ya estoy por aquí”.

¿Quién es el novio de Natalia del ‘Desafío XX’?

El novio de Natalia del ‘Desafío XX’ es Vallejo 777, Sebastián Vallejo, quien está dedicado a la música desde hace un tiempo y luego de una serie de rumores sobre un posible amorío, la pareja terminó confirmando su relación por medio de las redes sociales, dejándose ver bastante enamorados e incluso Natalia sería la modelo de su más reciente video.