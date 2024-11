Carmiña Villegas desató el debate en redes sobre cómo comer los buñuelos en Navidad

La influencer de etiqueta y protocolo, Carmiña Villegas, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras compartir un video en el que detalla la manera correcta de comer buñuelos. Con la cercanía de las fiestas decembrinas y la tradición de las novenas, la empresaria quiso enseñar a sus seguidores cómo disfrutar de este popular alimento sin perder la elegancia.

En el clip, Villegas explica que la forma de comer un buñuelo depende de su tamaño. Para los más pequeños, sugiere llevarse el alimento a la boca en uno o dos bocados. Sin embargo, para los buñuelos más grandes, recomienda otra técnica: “Primero tomas la servilleta no para envolverlo ni para quitarle la grasa sino que servirá para limpiarse las comisuras de la boca tan pronto termines de comer. No trates de meterte todo el buñuelo a la vez, ni tampoco des mordiscos tan grandes. Siguiendo la misma lógica mi recomendación es que con la mano derecha los troces y te vas llevando a la boca pequeños bocados esta forma te ayudará a no llenarte los labios de grasa”.

Las recomendaciones de Villegas generaron todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Mientras algunos usuarios aplauden su minuciosidad y agradecen sus consejos para mejorar su etiqueta en la mesa, otros expresaron su desacuerdo con la forma en que la influencer propone comer buñuelos.

“¿Ahora está enseñando cómo usar una servilleta? Jajajajajaja y yo que pensaba que la servilleta era para envolver en buñuelo que sobraba y meterlo en el bolso”, comentó un internauta. Otros usuarios escribieron: “Señora veo su video muy atentamente mientras me embuto un buñuelo entero para bajarlo con pony Malta”; “Me desesperé por un momento, pensé que iba a usar cubiertos”.; “¿No se come de un solo bocado? Llevo comiéndolo mal 30 años”.

La polémica provocada por el video de Carmiña Villegas demuestra que la etiqueta en la mesa sigue siendo un tema que despierta pasiones y divide opiniones. A pesar de las críticas, la influencer continúa compartiendo sus conocimientos y consejos a través de sus redes sociales, consolidándose como una referente en el mundo del protocolo y la buena mesa.