¿Lo recuerda? Esta fue la millonada que cobró el ‘Tino’ Asprilla para ser portada de disco de Iron Maiden

Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, conocido como ‘El Tino’, es uno de los exfutbolistas colombianos que más recuerdan por su carisma y habilidad con la pelota, además de su paso por varios equipos europeos. Actualmente, se dedica a comentar futbol en ESPN y en algunas oportunidades comparte parte de las experiencias que lo marcaron en su carrera como deportistas y una que no muchos recuerdan es cuando el delantero colombiano protagonizó una de las portadas de Iron Maiden, la icónica banda de metal que pronto llegará a la ciudad de Bogotá.

Cuando corría el año de 1998 y con la reciente fama ganada por sus goles, el delantero del Newcasttle de Inglaterra fue contactado por la banda británica para ser parte de su nuevo lanzamiento de estudio. Al inicio, el mismo futbolista declaró que rechazó la propuesta, pues no conocía a la banda Iron Maiden pero cuando la misms banda se ofreció a pagarle por su participación, le fue imposible negarse.

El Tino recibió 5000 libras esterlinas por su participación y aunque muchos sueñan con posar junto a esta famosa banda, el futbolista hasta los miró raro al desconocer quienes eran, incluso llegó a afirmar: “Vienen hasta Newcastle y me tomó la foto con ellos, había varios futbolistas. Hicimos las fotos, pero yo con esos manes no crucé una sola palabra. Todos peludos ahí, más raros”. La foto quedó para historia Virtual XI, aunque no fue uno de los álbumes más reconocidos de la banda, si fue el inicio de una de sus etapas más marcadas.

El concierto de Iron Maiden en Bogotá

Iron Maiden se presentará en Bogotá el domingo 24 de noviembre de 2024, como parte de su gira “The Future Past World Tour”. El concierto se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con apertura de puertas a las 3:30 p.m. y el inicio del espectáculo programado para las 6:30 p.m.