Jerry Riviera dio detalles de demanda a Shakira por usar su intro en ‘Hips Don’t Lie’

“Hips Don’t Lie” es uno de los grandes éxitos de Shakira en colaboración con el rapero haitiano Wyclef Jean, fue lanzada en el año 2006 y es hoy en día una de las canciones más recordadas del artista, al tener influencias de la cumbia colombiana y una mezcla de español e inglés que la llevo a sonar a nivel mundial y ser la número uno en más de 30 charts oficiales, seguida de canciones como ‘Waka, Waka’, ‘La Tortura’ y ‘Loca’. Además de ser recordada por su particular intro, que es el sample de la trompeta tomada de la canción “Amores Como el Nuestro” de Jerry Rivera. Recién salió la canción, el artista de salsa se refirió al respecto, pero nunca toma acciones legales por el uso de dicho intro, por estos días el cantante tuvo una entrevista con Molusco y contó a detalle cómo fue todo el proceso.

En su momento, para un medio mexicano, Rivera confirmo que no tomaría acciones legales contra la barranquillera, ya que el arreglo de las trompetas no era de él, pero lamento el hecho de que no estuvieran los créditos del arreglista de la pieza. En la entrevista con Molusco TV, Jerry Rivera contó que en realidad Shakira no tuvo mucho que ver con la canción, sino que realmente quien estuvo detrás de todo el concepto fue Wyclef Jean y afirmó que “De una manera u otra yo lo percibí como un reconocimiento a la grandeza de ese arreglo musical, a lo profundo que llegó esa canción”.

Además, señaló que una entrevista para ese momento, Shakira afirmo ser fan del cantante y luego más adelante que le volvieron a preguntar por el tema, ella respondió que no sabía quién era. Mientras que por su parte, Jerry evito dar entrevistas porque estaba cansado de que le preguntaran por la canción, al respecto se refirió como “Es difícil hablar de una dama que ha sido gran con y sin esa canción”.