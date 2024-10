“La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos...”, Shakira rompió el silencio sobre su situación amorosa

Shakira está lista para encender los escenarios colombianos con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” en 2025. La cantante barranquillera ha hecho sold out en las diferentes ciudades del país, donde promete que interpretará sus más grandes éxitos y los temas de su último álbum. Con una puesta en escena espectacular y una energía inigualable, sus fans esperan una experiencia inolvidable con ‘La Loba’. Es por eso, que la barranquillera estuvo hablando para la revista GQ España más a detalle de su carrera y por supuesto del panorama de su vida amorosa, tras la sonada separación con el futbolista y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Uno de los puntos que más resalto Shakira después del cambio radical que tuvo al irse de España y establecerse en Miami es el apoyo que ha tenido de parte de sus amigos, señalando que querida que se siente y el soporte que han sido para ella: “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere.” Además, habló de que ha habido gente que la ha traicionado por la espalda y la han afectado de gran forma, pero a pesar de eso, han sido más las personas que han estado para la cantante. “Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga” señalo.

El medio de comunicación no dudó en preguntarle sobre su percepción sobre el amor, a lo que respondió que no es escéptica del todo, esto debido a sus padres, que son la mayor demostración del amor de pareja para ella: “Tienen 50 años juntos. Todavía los ves, ves a mi madre cómo mira a mi papá, como si fuera el último hombre del planeta. Y él a ella. Son como novios. Mi padre tiene 93 años, y mira que no habrá cometido errores. Pero tiene ese amor que lo soporta todo.“Además, expresó que el amor existe para un grupo selecto de gente: “Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen la suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”