“Me da miedo”: ‘La Segura’ impondrá esta regla personal durante su embarazo

‘La Segura’ decidió pronunciarse en una serie de historias en Instagram a propósito de lo que ella considera una opinión poco popular, aprovechando la publicación para dejar claro que pondrá una contundente regla durante su embarazo, la cual pretende evitarle momentos incómodos con otras personas, e incluso mantener seguro a su bebé.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y sus allegados cuando anunció en una emotiva publicación que está esperando a su primer hijo, generando todo tipo de mensajes positivos y una gran cantidad de felicitaciones en la sección de comentarios del post.

Puede leer: “Tengo mucha rabia”: ‘La Segura’ se enojó con su equipo de trabajo por varias fallas en un video

Desde ese momento, el tema principal de las publicaciones de la influencer ha girado alrededor de su embarazo, compartiendo videos de testimonios sobre este proceso, las reacciones de sus familiares, su nuevo estilo de vida e incluso algunos atuendos maternales que permiten exhibir su ‘baby bump’.

Y a propósito de esto, La Segura decidió abordar un tema que suele ser muy popular entre las embarazadas, que si bien se ha hecho una costumbre, ella ha decidido no formar parte de esta tradición. Y es que en una serie de historias dejó claro que no le gusta que le toquen su barriga.

La colombiana contó que durante una fiesta con algunas amigas notó que muchas de ellas estaban mirando su barriga, aparentemente con intención de tocársela. Acto seguido, ella decidió cruzar sus brazos para formar una especie de barrera, todo con el fin de evitar el contacto con otras personas.

En la serie de historias también explicó que uno de los motivos de esto es porque no le gusta sentir el contacto de “piel con piel” con otra persona, dando a entender que le parece incómodo, aprovechando para anunciar que tendrá como regla permitir que solo personas selectas toquen su barriga.

PUBLICIDAD

Lea también: La sorpresa que hizo ‘La Segura’ para darle la noticia del embarazo a sus suegros

La Segura tiene otra razón para implementar esta medida

Además de evitar situaciones incómodas, la influencer indicó que quiere mantenerse firme con esta medida debido a que, según ella, algunas personas pueden tener malas intenciones y perjudicar a su bebé con sus “energías” negativas.

“Yo no sé quién se me acerca, yo no sé si es alguien que tiene buenas intenciones, y una cosa soy yo y otra cosa es mi hijo o mi hija. Ahí sí les digo que salgo en defensa y no me importa”, dijo contundentemente La Segura, destacando que le daba miedo “un mal ojo”, “una brujería” o “un hechizo con las manos”.