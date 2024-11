‘Alerta’ traicionó a Caracol y es aspirante a la ‘La Casa de los Famosos Colombia’ de RCN

Su nombre es Juan Ricardo Lozano, pero es más conocido como ‘Alerta’ o ‘El cuenta huesos’, y hasta hace poco hacía parte de las filas de Caracol, pues ahora forma parte del nuevo grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Con ‘Alerta’ llegaron también Hamilton Ricard, David Guerrero, Andrés Fierro, Ricardo Gómez y Benjamín Herrera , y a diferencia de las otras semanas las votaciones ya están abiertas, en las que el humorista lleva la delantera.

Grupo 4 de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: captura portal RCN

‘Alerta’ es además un abogado y licenciado en Lingüística y Literatura, está casado, tiene cuatro hijos y ya es abuelo. Y en su video de presentación habló de su vida y lo que puede aportar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Yo creo que es un estigma que los humoristas y comediantes son de mal genio, nadie sabe quién es uno. He aprendido a ser tolerante y ampliar la mentalidad. La Casa de los Famosos es un reto para saber en realidad quién soy yo, ahí me conoceré y me conocerán”, dijo ‘Alerta’.

Precisó que llegó a ganar, y que los televidentes verán un poco de locura y relaciones raras en cuanto a su compartimento y sobre todo un poco de humor. Aprovechó además de hablar de las tentaciones en competencia.

“A Adán lo tentó una fruta, una mujer desnuda, cualquier hombre se haría tentas con que una mujer le pasara una fruta desnuda. Mi suegra tiene que entender que yo estoy es trabajando. Yo en la convivencia pues depende de cómo me traten. Yo trato de ser buena gente, buena papa, pero a veces soy muy alterado cuando veo que algo no está funcionando bien”, aseguró ‘Alerta’.

Finalizó diciendo que no se la lleva bien con el desorden y que no le gustaría encontrarse en la competencia a personas egoístas y que no está dispuesto a negociar bases morales.