Yaya Muñoz es la confirmada a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya Muñoz, es una periodista, así como presentadora que tiene 31 años, que se convirtió en la tercera participante confirmada a entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Yaya estuvo liderando las votaciones a principio de semana cuando se activaron el pasado 18 de noviembre, y luego fue superada por Elizabeth Loaiza, pero una remontada cerca al cierre de votaciones le da su pase a la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia’ que será en el año 2025.

Así quedaron las votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

El primer lugar es de Yaya Muñoz con 45 %, en el segundo lugar quedó la empresaria y modelo Elizabeth Loaiza con 41 %. Mientras que el tercer lugar para la actriz Margarita Reyes con 8 %.

El cuarto lugar en las votaciones fue para Nanis Ochoa 3 %, quien fue expulsada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su primera temporada. Le siguió Alejandra Pinzón con 2 % y Juliana Gómez con el 1 %.

Votaciones de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: portal RCN

Yaya Muñoz le declarará la guerra a Melissa Gate en ‘La Casa de los Famosos’

Yaya Muñoz se une a los ya confirmados Melissa Gate y Emiro Navarro, y no es la primera vez que la periodista llega a un reality, pues en su video de presentación reiteró que ya estuvo en otro como lo es ‘Guerreros’ y donde tuvo encontronazos con la polémica Melissa Gate.

“Soy divertidísima, pero a veces me toca controlarme, porque yo soy de las que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Cuando algo me molesta, creo que no pienso. No soy de las que respiro y voy a pensar qué voy a hacer, no. ¡La cabeza se me calienta! No soporto a Melissa Gate, yo ya estuvo con ella en un reality con ella y ay Dios mío es complicadísima. Las personas así no las soporto. Por favor que le pongan una almohada y la callen”, dijo Yaya Muñoz.

Indicó que se dejaría tentar de peleas, y considera que puede que todavía se provocadora, pero que no quisiera despertar nuevamente ese tema, porque ya no es así y precisó que el que está quieto, se deja quieto.

“Yo quiero entrar a La Casa de los Famosos porque siento que a esta casa le hace falta una Yaya. Soy chistosa, honesta, frentera, vamos a pasarla bueno como si nos fuéramos a morir mañana. Sin morronguerías no soporto eso. La que tira la piedra y esconde la mano. Lo único es que no haría en ‘tinguis tinguis’ porque mi papá está viéndome”, agregó Yaya Muñoz diciendo que es una mujer renovada y que no llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a enseñar valores, sino a hacer lo que es y punto