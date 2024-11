Estreno: 'UNO’, la película colombiana que destapa la realidad detrás de la minería de oro

Este jueves, 21 de noviembre, se estrena en salas de cine ‘UNO’, la ópera prima del director Julio César, en la que actúa la reconocida actriz Marcela Mar, que encarna a Esmeralda, una mujer que después de sufrir una tragedia familiar, descubre los secretos más oscuros de La Alameda, una pequeña comunidad minera ubicada en Colombia. En este largometraje también están los actores Juan Pablo Urrego, Rachel Blanchard y James Gilbert. PUBLIMETRO COLOMBIA habló con los protagonistas de esta producción, que promete convertirse en un referente del cine colombiano.

‘UNO’ fue rodada en varias locaciones de Antioquia y se podrá ver en Bogotá, Cali, Chía, Medellín, Soacha, Envigado, Manizales, Neiva, Apartadó, Turbaco, Valledupar, Rionegro, Duitama, Zipaquirá y Barranquilla.

UNO, la opera prima de Julio César

Esta producción cinematográfica es la ópera prima de Julio César, en donde presenta un retrato crudo y realista de la Colombia contemporánea, donde la ambición y la corrupción ponen en riesgo la vida de muchos.

“UNO nació en medio de una sensación que tenía, era algo que me estaba pasando, así que me fui a la represa de Guatapé, me hospedé en un hotel, pensé en la historia, a nadie le iba a importar lo que yo estaba sintiendo y me inspiré en ese momento. Me inventé una historia de una tragedia familiar y sobre todo, quería que fuera encabezada por una mujer, una madre de familia, una esposa. Nos dimos cuenta que le faltaba Colombia y fue como metimos todo el tema de la minería de oro, todo lo que tiene que ver con la sociedad y el medioambiente. Termina siendo un thriller, de esos deliciosos de ir a ver a cine”, dijo Julio Cesar, el director de la película.

Recuerda que durante el proceso de producción, que fue rodada en Antioquia, en general todo fluyó muy bien, “pero hay cosas que uno no puede controlar, la naturaleza sobre todo. En la película van a ver que hay un intento de suicidio, y obviamente, para uno como director, filmar ese tipo de escenas con los actores es una carga dramática muy fuerte y Marcela Mar, que es la protagonista, tenía que hacer esta escena y en ese momento empezó a llover, uno puede seguir rodando, de hecho a mí me encanta la lluvia y el agua, por eso quise filmar en Guatapé, pero empezaron a caer rayos, truenos y una tormenta eléctrica no te permita usar luces ni equipos, fue muy complicado, nos tocó guardar a Marcela dos horas en su camerino cuando la actuación iba perfecta. Fue un momento complejo, pero fue muy hermoso manejarlo con Marcela”.

Esta es una producción que tuvo una inversión de 1,2 millones de dólares, “esta es una película en la que hablar del presupuesto es bien difícil, porque hablar de las óperas primas, es un momento para hacer una peli más compacta, de 500 millones de pesos, pero nosotros hicimos una cojonada, estamos locos, la verdad”, dijo el director.

Marcela Mar, la protagonista de UNO

La reconocida actriz, Marcela Mar, habló del momento en el que esta película tocó a su puerta, “llegó a mi vida hacer tres años. Julio César fue muy generoso, no me hizo casting, me ofreció el personaje directamente. Me propuso leer a fondo el guion y me pidió que le diera mis notas. Me tomé esa tarea muy en serio. Julio César tuvo muy en cuenta las notas que le hice y pudimos establecer una relación muy desde el inicio del proyecto, desde la misma concepción de la secuencia. Esmeralda es un personaje que tiene muchísima sustancia y pocas veces a las actrices profesionales nos llega un personaje que es el eje central de la historia y que se convierte en la heroína”.

Además, aseguró que “sin hacer spoiler, hay escenas que fueron un reto para mí, hay un intento de suicidio al principio y esas escenas fueron dolorosas de hacer, porque es ponerse en los zapatos de un ser humano que está pasando por eso”.

Marcela destacó el trabajar en Antioquia, “tenían un esquema de producción distinto a todas las producciones en las que yo he trabajado, porque aquí nos daban descansos sábados y domingos, entonces, toda la gente llegaba renovada a dar lo mejor. Fue muy intenso, pero fue hermoso. Es un proyecto que eleva la cinematografía colombiana y mi carrera como actriz”.

Un reto para Juan Pablo Urrego

“UNO llegó en el 2020, cuando me contactó Julio César, el director, y Laura Franco, la productora. Me enviaron el guion, me enganché desde el primer momento, el personaje que me estaban ofreciendo me llamó mucho la atención, me retaba y quería hacerlo, quería contar esta historia”, contó Juan Pablo Urrego.

El actor también tuvo la oportunidad de hacerle ajustes a su personaje, “Julio César es un director que tenía la película en la cabeza, pero que siempre estuvo dispuesto escuchar y a cambiar sin ningún miedo. Fue maravilloso trabajar con él”.

“La película la hicimos en Guatapé, la producción duró seis semanas. Fue muy bacano hacer escenas de acción en la represa, trabajar con gente local, que estaba muy dispuesta y atenta a todo lo que nosotros necesitáramos en el momento. Nos fue super bien”, agregó el actor.

Sobre el personaje dijo: “interpreto a Joaquín, un campesino de la zona, de un pueblo que se llamó La Alameda. Es un personaje que tiene un dolor, que tiene un peso encima, que siente que están ocurriendo muchas injusticias a su alrededor, que sabe cosas de lo que está pasando y se encuentra con Esmeralda, que sufrió una tragedia y tiene muchas preguntas, entonces, mi personaje le ayuda a resolver esas dudas”.

Sin duda UNO, es una película que vale la pena ir a ver en las salas de cine, para disfrutar y apoyar el talento colombiano.