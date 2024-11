“No se le puede pedir”: Expresentadora de Caracol mostró su descontento con Néstor Morales de Blu Radio

Caracol Televisión es una de las cadenas televisivas más reconocidas en Colombia, ya que cuenta con una amplia gama de producciones enfocadas en la información y en el entretenimiento de los televidentes que van desde telenovelas, ‘realities’ hasta el noticiero principal. Contando así con todo un grupo de periodistas y presentadores. Ahora una de las expresentadoras de Caracol mostró su descontento con Néstor Morales de ‘Blu Radio’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Mónica Rodríguez envió fuerte crítica a letra de ‘+57′ de Karol G

Una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia es Mónica Rodríguez, pues durante sus años de carrera ha hecho parte de reconocidos programas como ‘Día a día’ de Caracol Televisión, ‘Mujeres al límite’, ‘Operación triunfo’ y durante casi dos años estuvo haciendo parte de Noticias Canal Uno, demostrando así el talento con el que cuenta ante las cámaras.

Pero, más allá de su talento, la paisa también ha sido blanco de aplausos y de críticas, ya que no ha tenido problema en decir lo que piensa cuando se trata de diferentes figuras de la política colombiana, situaciones que se viven en el país, maltrato animal y por supuesto, aquellas opiniones que no comparte de personalidades de los medios de comunicación.

El hecho más reciente tuvo lugar luego a través de la cuenta de ‘X’ de Mónica Rodríguez, donde la periodista aseguró: “Es Néstor Morales. No se le puede pedir algo diferente”, las respectivas declaraciones de la paisa estuvieron acompañadas de un corto mensaje en el que evidenciado por parte de un usuario de esta plataforma en el que indicó: “Néstor Morales preguntando al aire si la mujer tras elegida congresista en Estados Unidos hace pipí sentada o parada. De verdad que hay vainas indefendibles no me joda”.

Cabe resaltar que las mencionadas declaraciones expuestas por el usuario terminó recibiendo un sinfín de opiniones divididas por parte del resto de los internautas.

¿Cuál es el actual trabajo de Mónica Rodríguez, expresentadora de Caracol?

Luego de su salida del Canal Uno, desde su rol como presentadora del noticiero, Mónica Rodríguez estaría trabajando en otros proyectos que tienen que ver con publicidades, pero también en pasadas ocasiones ha dejado claro que le gusta ayudar a los pequeños emprendedores sin recibir nada a cambio.

En los últimos días, Mónica ha estado tomándose unos días de descanso en España, al parecer en compañía junto a su pareja, con quien lleva varios meses.