Laura Acuña anunció su regreso a Caracol Televisión: “La felicidad de llegar a mi casa”

Laura Acuña es una reconocida presentadora muy querida por los colombianos, debido a su larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Por más de una década, Acuña hizo parte del Canal RCN, presentando programas como Muy Buenos Días’ y ‘Espectáculo RCN. Tras el fin de ‘Muy Buenos Días’, Laura llegó a las pantallas del Canal Caracol en 2021, para ser la conductora La Voz Kids y La Voz Senior junto a Laura Tobón, además de participar en un formato pequeño de ‘Sábados Felices’, ahora años después anuncia su regreso al canal con una misteriosa producción.

PUBLICIDAD

El trabajo de Laura Acuña en estos programas fue del agrado de los televidentes, quienes solían elogiarla por su carisma y su capacidad para presentar realities musicales. La presentadora, también ha seguido trabajando individualmente en su podcast ‘La Sala de Laura Acuña’ en donde realiza entrevistas con figuras del espectáculo. Este formato ha sido bien recibido por su público, que destacan el talento que tiene acuña para realizar entrevistas y poner conectarse con los invitados que terminan hablando sobre sus anécdotas más personales.

Por estos días, la presentadora estuvo visitando México, para hacer parte de la nueva adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”. Pero al regresar al país, trajo muy buenas noticias, al postear algunas fotos en las instalaciones del Canal Caracol, anunciando su regreso y describiendo este como su casa. Si bien no especifico el programa al que hará parte, dejo a todos sus seguidoras a la expectativa, que ya están especulando que quizá se trate de la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ o ‘La Danza de los Millones’, que llegará después de finalizar ‘La Descarga’.

Este nuevo reality del canal, consiste en un concurso que enfrenta a dos parejas de famosos de todo tipo como actores, cantantes, presentadores, modelos, exdeportistas, y muchos más. Allí se pondrá las capacidades de las celebridades en puntería, motricidad fina, coordinación, velocidad y equilibrio.