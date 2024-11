Catalina Gómez habló del drama que vive pagando facturas que no son de su hogar desde hace meses, ¿qué pasó?

Catalina Gómez es una de las presentadoras de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, programa del que lleva haciendo parte de hace más de 10 años, demostrando así su talento y carisma frente a la pantalla, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Pero, fuera de las cámaras, la paisa conformó la familia que soñó desde que era una niña junto a su esposo, Juan Esteban Sampedro, dándole la bienvenida a sus dos hijos. A pesar de ello, los dramas terminan siendo más que constantes, ya que recientemente la presentadora habló del drama que vive pagando facturas que no son de su hogar desde hace meses.

Sin duda, el talento de Catalina le ha permitido seguir vigente dentro de la producción de Caracol Televisión y su amplio reconocimiento en la pantalla chica, también ha traído consigo que los televidentes quieran conocer mayores detalles sobre su vida y aunque en ocasiones visibiliza varios de ellos, quien terminó sacando a la luz el “papayaso”, como fue catalogada fue precisamente, Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’.

Durante la transmisión de este 20 de noviembre de ‘Día a día’, algunos de los invitados fueron los presentadores de ‘La Red’, ya que durante el próximo fin de semana estarán de aniversario cumpliendo 12+1 y por supuesto, Carlos aprovechó el momento para sacar a la luz algunos momentos de los presentadores, entre ellos el de Catalina quien contó:

“El reciente, ay no, pues que llevó tres meses pagando la cuenta de energía de la casa vecina (…) No entiendo por qué no (le han cortado la luz) Me acabó de llegar una cuenta que están represados los tres meses y te podrás imaginar. Estoy tratando de solucionar. A penas me di cuenta ayer (…) Muy bien educados (haciendo referencia a la educación de sus hijos)”, agregó Catalina Gómez.

¿Cuál era la carrera profesional que quería estudiar Catalina Gómez de ‘Día a día’?

Catalina Gómez hace varios meses, en medio de una dinámica de preguntas, confesó que en principio quiso estudiar medicina, pues sentía una gran atracción por esta carrera. Sin embargo, quien la puso a analizar esta situación fue su mamá, pues el gran sueño de Catalina era convertirse en mamá, deseo que tenía desde muy corta edad, años más tarde decidió iniciar sus estudios profesionales como comunicadora social y periodista.