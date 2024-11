Conozca al guapo suegro de Carolina Cruz de ‘Día a Día’, se ganó varios piropos por su belleza

Carolina Cruz es una figura pública muy influyente en Colombia, conocida por su carrera como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión ha sido fundamental en su trayectoria, permitiéndole establecer una conexión especial con la audiencia. Muchos se sorprendieron luego de que la presentadora terminara su relación con Lincoln Palomeque luego de varios años de relación, pero la presentadora volvió a darle una oportunidad al amor para juntarse con un joven piloto llamado Jamil Farah. El piloto mostró a su padre y sorprendió con el atractivo que es heredado de familia.

El nacido en San Andrés suele publicar varias fotografías de su vida cotiana en sus redes sociales, algunas con su familia y otras con su pareja; en medio de estas publicaciones resaltó una del padre del isleño que tiene ascendencia libanesa, al igual que muchas otras familias del Caribe colombiano. Incluso en sus historias compartió algunas de las fotografías de su padre en su juventud y ambos brillan por su gran parecido, además de sus rasgos bastante particulares por su ascendencia libanesa.

¿Cómo conoció Carolina a Jamil Farah?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos. Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”.

En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.