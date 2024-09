Carolina Cruz mostró la especial celebración que tuvo de amor y amistad con su pareja, Jamil Farah

Carolina Cruz es una figura pública muy influyente en Colombia, conocida por su carrera como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión ha sido fundamental en su trayectoria, permitiéndole establecer una conexión especial con la audiencia. Muchos se sorprendieron luego de que la presentadora terminara su relación con Lincoln Palomeque luego de varios años de relación, pero la presentadora volvió a darle una oportunidad al amor para juntarse con un joven piloto llamado Jamil Farah, así celebraron la fecha de amor y amistad.

La presentadora ha hablado de que su relación con Jamil Farah surgió luego de una reunión entre amigos, aunque la valluna tenía dudas de seguir con una nueva relación, dejó el miedo para permitirse a un nuevo vínculo. Tanto es su cercanía con su pareja que decidieron celebrar Amor y Amistad juntos con una experiencia en un restaurante, la presentadora afirmó que quiere seguir con su relación por varios años más para celebrar su amor.

¿Cómo conoció Carolina a Jamil Farah?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos. Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”.

En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.