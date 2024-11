“No encontramos qué es lo que tengo”: Manuela Gómez seguirá hospitalizada por fuertes dolores

La influencer y empresaria Manuela Gómez reveló a través de sus redes sociales que permanece hospitalizada luego de sufrir intensos dolores en la espalda. Aunque en un principio se pensó que el origen del malestar era un problema lumbar, los médicos descartaron esa posibilidad tras varias valoraciones.

Según explicó Manuela, los dolores provienen de uno de sus glúteos, lo que está generando molestias en la región lumbar y en una de sus piernas. Esta situación ha afectado considerablemente su día a día, incluso impidiéndole atender a su hija, quien aún es muy pequeña.

“Es difícil no poder estar con mi bebé. Todo me duele, no puedo cargarla ni hacer fuerza”, mencionó en uno de los videos compartidos en sus historias de Instagram. Gómez agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado de salud desde que ingresó a la clínica.

En una actualización reciente, la creadora de contenido paisa señaló que los médicos aún no han dado con un diagnóstico claro, por lo que es probable que deba seguir hospitalizada. “Apenas estoy despertando con todos estos medicamentos que me han puesto. Llevo como cuatro días así, ha sido una situación complicada”, explicó visiblemente afectada.

A pesar de su estado de salud, Manuela destacó que su emprendimiento de postres sigue funcionando con normalidad gracias al apoyo de su equipo. “Gracias a Dios, el negocio sigue en pie. Por ahora, me queda esperar y recuperarme”, comentó con optimismo.

El caso ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de aliento. Sin embargo, Manuela asegura que continuará informando sobre su evolución, confiando en que pronto se pueda esclarecer el origen de su dolor y recibir el tratamiento adecuado.