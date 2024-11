“Estoy grave”: Manuela Gómez contó la delicada situación de salud que la tiene hospitalizada

La influencer y exintegrante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, Manuela Gómez, preocupó a sus miles de seguidores al compartir un video desde una camilla de clínica, revelando su lucha contra un intenso dolor que la obligó a acudir a urgencias. Gómez explicó que padece severos dolores en la espalda, una afección que la tiene hospitalizada, incluso le impide atender a su hija, Samantha.

Según relató, el problema podría estar relacionado con la pérdida de discos en las vértebras de su columna, una condición que le ha ocasionado molestias graves en los últimos días. “Estoy grave, no duermo, [el dolor] me agarra la pierna y me arde”, comentó angustiada. Añadió que el dolor es tan fuerte que le han administrado morfina y otros medicamentos para intentar aliviarlo, sin lograr resultados efectivos.

Manuela confesó que este escenario la tiene emocionalmente afectada, pues la distancia forzada con su hija ha sido muy difícil de sobrellevar. “No puedo cargarla, no puedo alzarla, todo me duele. Hago cualquier tipo de fuerza y me duele mucho la cadera y la zona lumbar”, mencionó. Asimismo, informó que los médicos decidieron hospitalizarla para continuar el tratamiento y controlar la inflamación en su zona lumbar, la cual requiere reposo absoluto.

Sin embargo, en una consulta posterior con un neurocirujano, surgió una nueva preocupación. Según Gómez, el especialista indicó que el origen de su dolor podría no estar en la columna, sino en uno de sus glúteos, donde hace años se sometió a una intervención estética con biopolímeros. Este diagnóstico preliminar encendió las alarmas en la creadora de contenido, quien reconoció que el escenario le genera mucho temor.

“Esto me asusta demasiado. Una intervención por biopolímeros siempre es peligrosa. Prefiero quedarme así a morirme y dejar a mi hija sola”, expresó muy preocupada. La situación también complica la gestión de su emprendimiento de postres, actividad en la que había encontrado estabilidad económica y emocional.

Manuela agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y prometió mantenerlos informados sobre su estado de salud.