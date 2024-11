“Lo que ustedes pidieron”, Maluma sorprendió a sus seguidores con cambio de look

Maluma es considerado como el hombre más lindo de Colombia, desde sus inicios el paisa logró conquistar a todo el país por su música y por supuesto ser tan atractivo físicamente. Esto también le ha permitido experimentar de mil formas con su cabello, marcando diferentes etapas en su carrera, el primer Maluma que conoció el público fue con un look más urbano, en ese momento se rapaba constantemente y sus seguidores lo asocian o lo llaman como “Maluma Calvo”. Las veces que ha tenido este corte, el artista ha sacado albúmenes que sus fans consideran como icónicos. Pero este no ha sido su único look, pues siempre ha experimentado una evolución constante en su imagen. Sus cambios de cabello, desde melenas largas y coloridas hasta cortes más cortos y clásicos, han sido objeto de atención en los medios y entre sus fans.

PUBLICIDAD

Tras varios meses dando algunas señales y que sus fans le pidieran en todo lo que posteaba que se rapara, regreso el “Maluma Calvo”. A través de sus redes sociales, el artista publico un video que al parecer pertenece al lanzamiento de su próxima canción, lo que llamó la atención es que aparece frente a un espejo y lavamanos de aspecto deteriorado, en el que esta su cabello. Así, presumió su nuevo corte, mientras canta el preview del tema. Además, el cantante aparece con algunos golpes en su rostro y la descripción de su post fue: “Lo que ustedes pidieron”

“Cosas Pendientes” es el nombre de la nueva canción de Maluma, que tendrá estreno el próximo 21 de noviembre, esto también abre las especulaciones de quizá un nuevo álbum del artista. Su foto de perfil, también fue cambiada con esta nueva imagen del paisa. Las redes sociales celebran que este de vuelta este look y no han dejado de compartir el post, diciendo que volvió “Maluma calvo” o “Maluma Pelón.”