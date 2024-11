Andrea Valdiri ya está practicando boxeo para su pelea con Valentino Lázaro y hasta champeta le sacó

La pelea en redes sociales de Andrea Valdiri y Valentino Lázaro continua y es que después que ella lo amenazara con caerle a “trompadas” y este le respondiera llamándola “tiranía”, ahora llega un nuevo capítulo.

Y es que la bailarina Andrea Valdiri mostró un video en el que se le ve sobre un cuadrilátero de boxeo y hasta con guantes practicando con su profesor Pineda, pero con un mensaje en el que se lee “Esperando el comunicado 😘 si eres de los que tiras entonces aguanta”.

Lo que llamó la atención es que de fondo suena una canción al ritmo de la champeta con parte de lo que fueron sus palabras la noche del 20 de noviembre cuando le respondió a Valentino Lázaro por medio de sus historias de Instagram.

“Yo soy de los robles, como quieras y cuando quieras papá. El día que te vea te voy a levantar a trompadas pa, pa, pa, pa, pa para, como quieras y cuando quieras papá. El día que te vea te voy a levantar a trompadas te voy a levantar a muñeca. Parale, basta ja ja ja”, se escucha en la canción.

Tal y como era de esperarse la publicación de Andrea Valdiri se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en la que destacaron su destreza con el boxeo y otros bromearon sobre lo que sería una verdadera pelea.

“Si esta mujer se acabó a más de 2 hombres sin pegarles, ahora no imagino como dejara al valentino dándole trompa 😂”, “Ta’ lista la canción del carnaval 😅 🤣 😂”, “Si la lengua de Valdiri pega duro, no me imagino una trompá 🤣 🤣 🤣 🤣”, “Está mujer si sabe aprovechar el sonido 😂 😂 😂” y “Yo no me pierdo esto 😂 😂 😂 la revolcada del año aquí somos team valdiri 🔥🔥”, son algunas de las reacciones que destacan.