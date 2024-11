Yeison Jiménez confesó el fuerte motivo por el que no asistió al entierro de querido amigo, “no fui capaz”

Yeison Jiménez es un cantante de música popular que en medio de su trabajo en la plaza de mercado de Corabastos le dio paso a su rol como artista, contando actualmente con toda una serie de éxitos, entre los que se destacan ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’, ‘Bendecida’, entre otros. Siendo sus canciones las que lo han llevado no solo a grandes escenarios nacionales, sino también internacionales. Pero el camino del músico no ha sido sencillo y recientemente confesó el fuerte motivo por el que no asistió al entierro de querido amigo.

Hace varias semanas, Yeison compartió un sentido mensaje de despedida ante el fallecimiento de un querido amigo, al que llegó a considerar como un hermano: “De regreso a mi casa. Cansado pero, con el corazón agradecido. Qué mala noticia, Jose Miguel, parcero ash que tristeza hermano, que lastima por ti, por tu familia, por tu hijo. Dios es una tragedia, lástima que los seres humanos hagan tanto mal, lástima que en Colombia la vida no vale nada, te quiero, mi hermano descansa en paz”.

Si bien, el artista para aquel momento no reveló mayores detalles al respecto, como varios compositores, las historias de vida se terminan entrelazando con sus canciones y esta ocasión no fue la excepción, pues en medio la que habría sido un evento, hablando especificamente del tema lanzado junto a Luis Alfonso ‘Destino final’, Yeison no dudó en sacar a flote el dolor que trajo para él este fallecimiento.

“En algún momento a todos nos van a tener que despedir y yo dije que chimba tener una canción mía ahí en esa lista y preciso me toca despedir a un amigo con esta canción. Me dio tan duro que no fui capaz de ir al entierro porque sabía que iban a poner mucha música mía y sabía que iba a hacer un desastre total, yo ahí. Entonces, bueno, también tenía mucho compromiso, pero creo la canción cumple con su deber, llevar un mensaje de que hay que vivir la vida y no hay que olvidar que estamos de paso”, fueron las declaraciones expuestas por Yeison Jiménez.

¿Cuántos hermanos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tendría seis hermanos, siendo el mayor de la familia. Sin embargo, solo, Lina Jiménez, sería del fruto de la relación entre su papá y su mamá, ya que el resto de sus hermanos serían producto de otras relaciones de su progenitor. Cabe resaltar que en varias ocasiones el cantante se ha dejado ver junto a ellos de manera separada.