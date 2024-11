Yeison Jiménez reveló la táctica que usa para no ser victima de la inseguridad en Colombia

Hablar de la nueva ola del género popular en Colombia es hacer un gran apartado en la carrera del caldense Yeison Jiménez, hombre que a sus 33 años ya se dio el lujo de hacer 3 ‘sold out’ en uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena de Bogotá. El intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ es uno de los artistas que más cobra en el país, por lo que hay muchos malhechores que están al pendiente de sus movimientos para afectar su integridad y robarlo, para evitar esto el cantante tiene una táctica bastante particular.

Jiménez se ha convertido en una fuente de inspiración para millones de personas, ya que su vida es muestra fiel de que a pesar de las dificultades se puede salir adelante y cumplir todo lo que uno se propone; pensamiento que lo llevó a salir de la Plaza de Corabastos, a no solo ser un cotizado cantante, también un hombre de negocios teniendo empresas asociadas al mundo de los equinos, e incluso se le midió a tener su propia marca de gorras.

Este éxito empresarial le ha traído a Jiménez varios enemigos, especialmente los amigos de lo ajeno, que ya lo tienen ‘fichado’ y han intentado arremeter en contra de él. Ante estas situaciones, el nacido en Manzanares optó por confundir a los bandidos y lo reveló en entrevista para Los 40 Principales.

“Estoy viviendo en tres ciudades realmente. Siempre que publico que estoy en una ciudad, estoy en otra, siempre. Por ejemplo, publico “qué rico, voy a descansar en mi casa, no estoy en mi casa, estoy en la mierd*. Han llegado hombres a la puerta de mi casa, se bajaron dos veces en carros. Es un tema complicado, en Colombia no se le presta atención a la seguridad de nadie, entonces yo no me puedo poner a llorar sobre la leche derramada, solo me queda cuidarme y estar pendiente a todo”, expresó Yeison.