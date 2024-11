Beba, del ‘Desafío’, no se quedó callada cuando le preguntaron para dónde se le fue su tendinitis

Valerie de la Cruz, conocida como ‘Beba’ por su participación en ‘El Desafío’, abrió su corazón a través de un video en sus redes sociales. En él, la exparticipante reflexionó sobre la irrealidad de las plataformas digitales y cómo, generalmente, se muestran solo los aspectos positivos de la vida, dejando de lado los momentos difíciles.

“Siempre tomamos las redes sociales para mostrar la parte buena, la mejor pose, pero cuando no estamos bien no lo compartimos. Por eso es fácil caer en comparaciones con lo que hacen o logran otros, olvidando que detrás de cada publicación hay una realidad distinta”, expresó. Beba confesó que, cuando no se siente bien emocionalmente, prefiere no mostrarse en redes, ya que no puede aparentar una vida que no está viviendo plenamente.

En su video, decidió compartir un lado más vulnerable, consciente de que muchas personas pueden beneficiarse de este mensaje. “No todo en redes es real. Todos tenemos problemas, cosas que sanar, y no debemos atravesar nuestras luchas solos. Siempre hay alguien dispuesto a apoyarnos, aunque sea una sola persona”, comentó. La influencer reveló que atraviesa un momento emocionalmente complicado desde hace meses, aunque espera poder abrirse más sobre el tema en el futuro.

Su esposo, Andrés Gómez, le envió un mensaje de apoyo en los comentarios: “Juntos por siempre, en las buenas y no tan buenas”.

Sin embargo, no todos los seguidores respondieron con la misma empatía. Un internauta aprovechó para cuestionarla con un comentario sobre el problema de salud que enfrentó en el reality, preguntándole: “¿Y como pa’ dónde se te fue la tendinitis?”.

La respuesta de Beba no se hizo esperar: “No sé, tú dime. ¿A que no adivinas? Adivina pa’ dónde”. Con humor, añadió en el video: “Pa’ el 🍑. Cómo me dan ganas de responderles, pero me acuerdo que ya cambié 😇😂”.

El mensaje de Beba generó diversas reacciones, pero también sirvió para reflexionar sobre la importancia de no idealizar las vidas mostradas en redes y de buscar apoyo en momentos de dificultad.