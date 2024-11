Aida Victoria Merlano demandará a una marca de cosméticos por usar su imagen sin su permiso

Aida Victoria Merlano se mostró molesta en una serie de historias en Instagram en las que informó que una marca de productos de belleza terminó usando su imagen sin su consentimiento para hacer publicidad de su mercancía, e incluso reemplazaron su voz con inteligencia artificial, algo que terminó enojando aún más a la influencer.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido suele compartir todo tipo de publicaciones, desde algunas relacionadas con momentos delicados y significativos de su vida, pasando por videos y fotos de sus viajes a diferentes destinos, además de varias anécdotas divertidas que hacen reír a sus seguidores.

Pero al igual que muchas figuras de las plataformas digitales, ella también muestra contenido con fines publicitarios, enseñando algunos productos y servicios, pero dejando ver su sentido del humor en el proceso para que la publicación sea de mayor agrado para sus seguidores.

Sin embargo, a través de una de sus historias, Aida Victoria Merlano se mostró muy molesta debido a que se enteró que una marca de cosméticos había estado utilizando su imagen para hacerse publicidad, todo esto sin su consentimiento.

La primera historia dejaba ver un chat en donde la influencer expresó su inconformidad con la marca en cuestión, escribiéndoles: “A ustedes debería yo meterles una demanada por malp***dos. Le metieron inteligencia artificial a un video mío para vender su porquería de producto. Se pueden meter su hdp lote de mascarillas por el c***”.

En el mismo chat se puede leer que el equipo legal de la colombiana redactará un comunicado al respecto, además de proceder a hacer la respectiva demanda, invitándola a no hacer ningún movimiento por su cuenta.

Aida Victoria Merlano compartió qué es lo que más le frustra de este caso

En el mismo chat, la creadora de contenido dejó ver que si bien estaba ofendida porque tomaron su imagen sin su consentimiento, lo que más le generó frustración fue la voz que le generaron con inteligencia artificial, escribiendo: “Cómo me van a poner ese acento!!! Uy, eso es lo que me tiene ofendida”, haciendo referencia a que sonaba como una mujer que no domina muy bien el español.

En otra historia, Aida Victoria Merlano volvió a hablar de esto, escribiendo sobre un clip: “tengo ganas de tirar trompá para aquí y para allá. Me tiene más ofendida la gente que dice que la voz quedó igualita”.

También demostró que el video que usó la marca para esta publicidad se remonta a uno de diciembre del año pasado, usando su imagen pero cambiando su voz a conveniencia.