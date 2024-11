Aida Victoria no rebajó de ‘mal polvo’ a WestCol tras solo meses de haber terminado

Para el mes de julio, las etiquetas WestCol y Aida fueron tendencia en las redes sociales por algo que va más allá de sus trabajos como figuras digitales, ya que sus nombres eran el centro de atención por lo relacionado con su ruptura sentimental. El tiempo ha pasado y ambos se han sacado ‘los trapos al sol’, algo que escaló hasta el punto que la costeña habló de cómo era el comportamiento de su ‘exmarido’ en la cama.

PUBLICIDAD

Aunque las lágrimas y el llanto fueron más que notorios en su momento, ambos han decidido darle una nueva oportunidad al corazón, Aida Victoria iniciando una relación con el ganadero caucano Juan David Tejada; y Luis Villa ‘West’, volviendo con la mujer con la que en un momento fue feliz, la cantante Valka, fémina con la que estrenó la segunda entrega de sus ‘W Sound’, sesiones musicales que están encabezadas rítmicamente por el afamado productor Ovy On The Drumbs.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🤳>>> Es oficial, Karol G y demás artistas cambiaron el polémico verso de +57

Westcol, exnovio de Aida Victoria reacciona al regalo de su nuevo novio (@aidavictoriam @twitchwestcol_1)

Este nuevo rumbo en el amor tiene más que dichosa a Merlano, quien recientemente se sinceró sobre la manera en la que Tejada, llegó a su vida para sanar las heridas que habían quedado abiertas en su corazón al haber terminado con Villa: “Me sentía muy rota, sin brillo, como muy perdida y sin yo desearlo, buscarlo o predisponerme a eso, este ‘man’ me agarró y me recordó donde estaba la vaina (...) Él me recordó como brillar y no es lo ideal”.

Pero esto no es lo único referente a su expareja de lo que ha salido a hablar la influenciadora, ya que mediante su cuenta de Instagram, respondió a una canción a la que WestCol reaccionó mediante uno de sus streams en Kick, tema en el que en la letra se expresa: “Estoy como WestCol Clavandom* estas Aida”: algo a lo que la influencer contestó de manera jocosa: “¿Cómo? ¿Cada 15 días, fugaz y sin potencia? No entendí, ¿Es un roast yourself?”