Descire Díaz ‘La Toche’ dejó en pena a Jhovanoty

Días atrás las redes sociales se inundaron con un video viral que tuvo como protagonista a Descire Díaz, una emprendedora cucuteña que se fue contra Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, luego de denunciar los cobros abusivos de los taxistas en el aeropuerto en medio de las intensas lluvias.

Cada una de las frases populares expresadas por ‘La Toche’ no tardaron en hacerse virales y escaló diversos niveles cada vez que expresaba su descontento. Ante esto el comediante Jhovanoty la entrevistó para extenderle una invitación especial a uno de sus shows en Cúcuta a lo que la empresaria aceptó y en medio de los comentarios le sugirieron que le llevara una faja al comediante.

Y fue así, Descire Díaz, más conocida como ‘La Toche’ o ‘Doña Toche’, cumplió su palabra y estuvo en el escenario con Jhovanoty quien no dudó en hablar del producto que comercializa. “Todo, que tiene unas fajas muy bonitas, cómodas”, dijo Jhovanoty a lo que Descire Díaz no tardó hacerle pasar pena “le fui a tratar de meter la faja y no, ¡Eso ni jueput@s pude con esa panza tan arrech@! Dizque ‘¡Por Dios! ¿cuál fue la faja que usted me trajo?’ y duramos media hora tratando de meterle esa mierd@. Le dije: no maric@, esto es más arrech@”, dijo Descire Díaz.

De inmediato el público no hizo más que reírse de la situación y luego de las carcajadas continuó con lo vivido con Jhovanoty al tratar de ponerle la faja que le llevó “Y él ‘no, pero en serio, hágale Desciere’ y yo ‘’esto es más arrech@ que ver muerta a la madre de hambre”.

Tal y como era de esperarse la publicación del comediante junto a ‘Doña Toche’ se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital “Ha nacido una estrella ❤️”, “Ahora la meten a la casa de los famosos 😂 😂”, “Le dieron redurooo”, “Se robó el show 😂”, “Alguien que se muestra tal cual como es, Doña toche ❤️” y “Que parche de vieja ja ja ja ja”, son algunas de las reacciones que destacan.