Colombiana encontró una mata de plátano en Madrid y su reacción es viral en redes

A diario miles de historias son las que se cuentan por medio de las redes sociales y muchas logran cautivar la atención de la comunidad digital como lo es el caso de una colombiana que encontró una mata de plátano en Madrid.

Su nombre es Wendy de La Cruz, una joven oriunda de Montería y desde la red social TikTok mostró un video de lo fue una visita que hizo al Jardín Botánico de Madrid, pero lo hizo acompañada de una amiga de Alemania, quien quedó sorprendida al ver la mata de plátano, por lo que posteriormente decidió fotografiarla y ese ha sido el detonante de las risas para la colombiana quien no dudó en grabar para inmortalizar el momento que ahora es viral.

“ja ja ja ja y que ‘¡Qué bonito!’ y le está tomando fotos. Ella está tomando fotos, está impactada con esto ja ja ja ja ¡La voy a llevar pa’ allá! Allá se puede dar gusto con esto. Definitivamente la belleza está en los ojos de quien lo ve. Mire, parece… es una mata de plátano”, dice la joven en medio de contagiosas risas.

El video no tardó en hacerse viral y más por las reacciones que acumuló por parte de los seguidores quienes no dudaron en comentar sobre lo que era un asombro para la alemana y una cotidianidad para la colombiana.

“Definitivamente uno no es feo, solo estamos mal ubicados geográficamente”, “me pasó, en Dinamarca fui a un jardín que me costó 15 dls la entrada y había puras plantas que veo detrás de mi casa JAJAJJA”, “Ja ja ja ja ja ja ja y se encontró con una colombiana y costeña 😁😁 lo mejor”, “😂😂😂 voy a cobrar la entrada al patio de mi mamá” y “vivo ejemplo de q no valoramos lo q vemos a diario. 😂”, son algunas de las reacciones que destacan.