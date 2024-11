Error de traductora con Venezuela en Miss Universo desata los memes en redes sociales

Durante la noche de este 16 de noviembre se llevó a cabo el Miss Universo en el que la representante de Dinamarca Victoria Kjaer convirtiéndose en la sucesora de la nicaragüense Sheynnis Palacios.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamaron la atención del concurso se dio en la ronda de preguntas en la que Nigeria, México, Dinamarca y Tailandia respondieron de manera directa, pero la venezolana Ileana Márquez pidió traductora.

¿Cuál fue la pregunta a Venezuela en Miss Universo?

La pregunta a Venezuela provenía de la periodista sudafricana Margaret Gardiner, quien cuestionó “describe the ideal woman of today and what you have in common with her?” que al español sería “¿Cómo describirías a la mujer ideal de hoy y qué tienes en común con ella?”.

La traductora hizo su entrada y le realizó la pregunta en español a la representante de Venezuela sin micrófono. La venezolana empezó a responder, pero quiso corroborar si era “momento” a lo que la traductora le reiteró que sí, por lo que Ileana Márquez respondió a una pregunta errada, pese a que sus palabras causaron impacto.

Las reacciones en las redes sociales ante error de la traductora con Venezuela

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, y tal como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues el error de traducción alejaba a la venezolana de la octava corona para ese país.

“Quedamos de cuartas por una mala traducción qué quieres que te diga”, “Esa traductora la hizo perder a Venezuela. Me muero”, “cuando miento en mi currículum que hablo 7 idiomas y me llaman para ser la traductora en el Miss Universo”, “Con esa traductora que tuvo #Venezuela, para qué enemigos...” y “El jurado debería tomar en cuenta que la traductora no le dio la pregunta correcta a Miss Venezuela”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.