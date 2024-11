Nuevo emprendimiento de ‘Doña Toche’, famosa por denuncia de cobro de taxis en Cartagena

Dessiré Díaz, quien fue apodada como ‘Doña Toche’, se hizo famosa al denunciar el cobro excesivo de los taxis en el aeropuerto de Cartagena, que le cobraban 100.000 pesos para llevarla a Bocagrande porque estaba lloviendo y contrario a lo que decía el recibo que le entregaron en el interior de la terminal aérea, que indica que el traslado tendría un costo de 27.500. El reclamo le llegó al alcalde que protagonizó un rifirrafe publicado en distintos videos por la misma santandereana.

Ahora Dessiré Días es famosa, ha sido entrevistada por los principales medios del país y ha cautivado a los colombianos por su temperamento y su forma particular para hablar.

‘Doña Toche’ anunció nuevo emprendimiento

Dessiré publicó un video para anunciar su nuevo emprendimiento, luego de darse cuenta del gran efecto que su reacción y forma de hablar al denunciar el atropello del que fue víctima en Cartagena había provocado en los colombianos, que la apoyan sin dudar.

“Mi amor, mujer cucuteña emprendedora desde pequeña, por eso ahora me voy a montar un nuevo emprendimiento a solicitud de todos ustedes. El emprendimiento se va a llamar: vendo regaños, puteadas, insultadas y sonada de mocos. Esto es para rodas aquellas personas, mano, que se les dificulta defenderse de la mamá, del marido, de la moza y del jefe. O sea, que si usted tiene alguna de estas personas que la tienen adentro, mi amor, se la están montando, yo le vento el insulto”, explica en el video.

Aseguró que el valor de cada insulto dependerá de la gravedad de cada caso y explica cada insulto que venderá, cerrando con: “y el hit del momento, mi amor, el más popular, le vendo insultos contra alcaldes; es decir, que si usted tiene un rifirrafe, una baina bien arrecha en cualquier parte del mundo, yo le vento el insulto para que usted vaya y le suene los mocos a ese man”.

Los usuarios de internet no dudaron en reaccionar diciendo que: “Registre la Marca Doña Toche y venda camisas con sus frases”, “Pero habla usted por mí, porque a mí me da pena”, “Doña Toche cuando sea grande quiero ser como usted, pero miren factura por todo lado, es lo máximo”, “necesito como 20 insultos, ¿en combo es más económico?” y “a dónde me comunico para un paquete de insultos mixto”.