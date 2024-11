Santandereana se despachó contra el alcalde de Cartagena por demeritar su denuncia de cobro excesivo de taxistas

La santandereana publicó a través de las redes sociales una denuncia por el cobro excesivo que le estaban exigiendo los taxistas del aeropuerto para poder llevarla hasta Bocagrande, luego que al interior de la terminal aérea le entregaran un recibo que decía que la carrera costaba 27.500 pesos. La mujer que viajó a Cartagena para celebrar sus 20 años de matrimonio, se encontró que con los conductores no la llevaban por menos de 100.000 pesos porque estaba lloviendo. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, salió a decir que era falsa esa denuncia, por lo que la mujer volvió a publicar un video para exigirle respeto como turista nacional.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: La hizo otra vez: vendedor cobró 80.000 pesos a turistas por dos mangos en Cartagena

El video se hizo viral rápidamente y cientos de personas le dieron la razón a la mujer, que decía que a los extranjeros los taxistas sí los llevaban porque les cobraban lo que querían.

Rifirrafe entre Santandereana y el alcalde de Cartagena por denuncia por cobro de taxistas

La denuncia de la ciudadana fue: “qué decepción de uno como colombiana, cucuteña, y vengo acá a Cartagena (...) llegamos muy a las 6 de la mañana acá a Cartagena de Indias, estamos acá en el aeropuerto, no he podido ni salir del aeropuerto, pueden ver todos los taxistas. Resulta que voy para Bocagrande donde tengo la reserva de un hotel. Aquí en el aeropuerto uno saca un tiquete donde dice que la carrera a Bocagrande cuesta 27.500 pesos (...) el policía dijo que la tienen que llevar con ese tiquete, pero los taxistas no hacen caso. Les dijimos a los taxistas y dijeron: la llevamos pero la carrera vale 100.000 pesos″.

Luego, la santandereana aseguró que: “Prefieren estarse ahí quietos hasta que llegue un turista, un gringo, un europeo, un árabe, esa gente que tiene mucha plata y entonces, a ellos sí los llevan. Si yo no pago los 100.000 quédese aquí. Ya han salido gringos y a esos sí los llevan, porque les cobran en dólares”.

Al viralizarse el video, el alcalde de Cartagena salió a desmentir y a decir que: “¡Falsa denuncia! Y vamos a llegar hasta el fondo de este caso porque NO vamos a permitir campañas de desprestigio ni episodios de falsa indignación a expensas de #Cartagena, para ganar likes y reproducciones”.

A lo que la santandereana le volvió a responder con otro video, en el que desde la habitación del hotel, con el mar de fondo, volvió y le dijo: “Salió el alcalde de decir que es mentira lo que estoy diciendo, que viene a demeritar la ciudad de Cartagena (...) primero que todo no es mentira, tiene un equipo de asesores que dicen que me estuvieron buscando en qué hotel me estaba hospedando y que es mentira, que yo no estoy en ningún hotel de Bocagrande (...) Aquí estoy, verifique bien, ya le dije por historias de mi Instagram en qué hotel estoy (...) Un taxista después de tres horas, que no es del gremio de los taxistas del aeropuerto, me trajo”.

PUBLICIDAD

El alcalde una vez más respondió y aseguró que: “La señora nunca respondió y tenemos la pruebas de todos los medios por los cuales se intentó el contacto, celular, WhatsApp, Instagram, Tiktok. Los agentes de @PoliciaCtagena en turno ese día y hora, ninguno da reporte de alguna denuncia al respecto, y en las cámaras de seguridad sólo se le ve a la ciudadana saliendo de vuelos nacionales, reclamando el tiket de su taxi y grabando el video”.

Para darle respuesta la mujer publicó un nuevo video y le dijo al alcalde: “Ahora salió el alcalde de decir que yo soy una mentirosa (...) tengo derecho como colombiana a denunciar una cosa que usted no ha controlado en su ciudad y es el costo excesivo que le aplican a los turistas (...) soy una cucuteña humilde que trabajo para poder venirme a Cartagena a darme esta vida, vea, 20 años de casada con mi marido (...) le pido que por favor respete (...) me siento ofendida, me siento humillada”.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “la señora tiene razón, señor alcalde, respete a la Santandereana”, “me encantó.... yo no soy influencer ni nada de esa tochada. Muyyy cierto lo que dices, queremos ver la respuesta del alcalde de Cartagena”, “Te felicito, fajaste al señor Alcalde de Cartagena” y “Tutorial de como peinar un alcalde jajaja muy bien”.