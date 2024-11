Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ mostró a la “mejor madre” para su pequeña Olivia

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos del Canal RCN, pues durante varios años ha hecho parte de la parrilla de contenidos del medio, encargándose de reunir temporada tras temporada a 21 famosos, quienes se encargan de demostrar sus habilidades culinarias para así poder avanzar dentro de la competencia, donde cada reto termina siendo más difícil que el anterior y aún más por cada una de las exigencias de los jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, quien hace pocos días mostró a la “mejor madre” para su pequeña Olivia.

Con el paso de las temporadas, uno de los jurados que ha sabido mantenerse dentro del ‘reality’ de RCN, es precisamente Jorge Rausch, quien ha sabido ganarse el cariño no solo de los colombianos, sino también de los famosos que llegan a formar parte de la cocina más importante del mundo, sin dejar de lado que su presencia en el programa, también ha traído una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, donde además de compartir cada uno de sus proyectos, también deja en evidencia uno que otro detalle de su vida.

Hace pocas semanas, el hecho tuvo que ver con que Jorge, presentó a su nueva ‘hija’, tratándose de una canina de raza salchicha, quien terminó robándose su corazón desde un primer momento. Pero el amor y cariño por los animales sigue estando más presente que nunca y muestra clara de ello fue la más reciente publicación de Erika Vélez, quien es su colega de set durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ Ecuador, y agregó:

“Esta es Olivia, la hija de Yoyi, Jorge Rausch, pero mientras yo esté en Colombia compartimos patria potestad, extraño mucho a mis enanos. Así que Olivia ha sido mi gran compañía cuando logro que me la dejen. Es una salchicha hermosa, que se me robó el corazón. La extrañaré mucho cuando me vaya”, añadiendo además una serie de imágenes en compañía del chef y por supuesto, siendo la protagonista Olivia.

Horas más tarde, quien no dudó en referirse a este tema fue el jurado de ‘MasterChef Celebrity’, reiterando: “Te amo. Eres la mejor madre de su hija Olivia”. Por supuesto, Erika en medio de risas resaltó que debía pasarle la cuota alimentaria de la pequeña, ya que durante algunos días suele quedarse con ella.

¿Quién es la pareja de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

La pareja de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, quien además de ser modelo, hace pocos meses decidió darle paso a su rol como empresaria lanzando su propia marca de lencería, así como también con algunos perfumes, siendo este el deseo que tenía desde hace algún tiempo.