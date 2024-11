Exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que está lista para llegar a ‘MasterChef Celebrity’ de RCN

El ‘Desafío XX’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues lleva 20 años al aire, encargándose de entretener a los televidentes con las pruebas físicas y mentales a las que deben someterse los desafiantes con el fin de avanzar dentro de la competencia y llevarse el gran premio. Durante la más reciente temporada quien terminó llevándose este primer lugar fue Kevyn Rúa, obteniendo 1.200 millones de pesos, mientras que en el segundo lugar se ubicó Darlyn. A pesar de que el premio ya finalizó, son varias las figuras que siguen destacándose, pues ahora una exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que está lista para llegar a ‘MasterChef Celebrity’ del Canal RCN.

Se trata de Valerie De la Cruz, mejor conocida, como ‘Beba’, quien dio de que hablar durante la más reciente temporada del ‘reality’ de Caracol Televisión, pues las discusiones y diferencias entre sus compañeros terminaron siendo más que evidentes. Sin dejar de lado que también fue eliminada del ‘Desafío XX’ debido a que incumplió las reglas del programa, sin dejar de lado, que en medio de las declaraciones expuestas por Andrea Serna destacó que estaba padeciendo una fuerte tendinitis días después del inicio oficial de la competencia.

Ahora, luego de algunos meses de haber salido de la competencia de Caracol Televisión, ‘Beba’ ha buscado ser bastante activa por medio de sus redes sociales, dejando ver las actividades físicas y la alimentación que lleva a cabo a diario, lo que le ha permitido estar mucho más cerca de sus seguidores, donde hace pocos días aprovechó para realizar una dinámica de preguntas, donde no dudaron en indagar sobre si le gustaría participar en ‘MasterChef Celebrity’ y de manera contundente, Valerie se refirió a este tema.

“La verdad me encanta crear e inventar en la cocina. ‘MasterChef Celebrity’, obvio si me llaman voy para esa”, agregó la exparticipante del ‘Desafío XX’, agregando algunas de las recetas que suele cocinar a diario. Lo cierto es que más allá de su gusto por el deporte, la cocina no se queda atrás.

Valerie De la Cruz. Tomada de las redes sociales de Valerie De la Cruz.

¿Quién es el esposo de ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

El esposo de ‘Beba’ del ‘Desafío XX’ es Andrés Gómez, con quien luego de varios años de relación, decidieron dar un siguiente paso llegando al altar. El hombre, al igual que ella, es un fiel aficionado al mundo del ejercicio, motivo por el cual la mayor parte del tiempo están juntos. Además, se dedicaría al mundo del ‘trading’ y a las redes sociales