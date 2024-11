‘Epa Colombia’ se tuvo que disculpar luego de ser ‘mechoneada’ públicamente por su hija “Qué pena”

‘Epa Colombia’ ha sido de las personalidades en Colombia que saltó a la fama gracias a las redes sociales, y ahora más de diez años después sigue dando de qué hablar en las diferentes plataformas por sus diferentes polémicas personales y con su propia marca de keratinas.

Luego de confirmar su embarazo por fecundación in vitro, también fue bastante cuestionada por algunos usuarios de redes sociales. Sin emabrgo, siguió adelante con su embarazo, y hasta hoy ha sido una de sus mayores alegrías y bendiciones. Pero en las últimas horas, la empresaria tuvo que salir a excusarse por el comportamiento público de su hija.

‘Epa Colombia’ se tuvo que disculpar luego de ser ‘mechoneada’ públicamente por su hija

Mediante un video en el perfil creado por ella para su hija Daphne Samara, mencionó “Quiero contarles que stoy acá con mi hija, y mi hija está pasando por un momento de mi vida donde me está mechoneando, está llorando, gritando, está alegando amiga, no se deja ni saludar y se pone a llorar. No amiga qué pena. Todo el mundo pensando que era tranquilita, epro no”, mencionó la empresaria.

Pese a las disculpas que brindó en el corto vide, en la sección de comentarios internautas dejaron opiniones como “Pero con esa mamá quien no se estresa”, “Solo son etapas, ya se le pasará”, “Ay amiga, y lo que te falta, pero no decaigas, eres una gran mamá”.

Al parecer la empresaria estaba en un lugar público, y por eso tuvo que salir a pedir disculpas por los incovenientes o incomodidades que algunas personas pudieron haber presenciado. A pesar de este mal entendido, Daneidy Barrera siempre se ha mostrado afectuosa con su hija en redes sociales, y compartir cada día de su vida con la pequeña Daphne Samara.