La belleza es de familia: Ellas son las guapas hermanas de Laura Tobón

Laura Tobón ha sido una de las presentadoras más queridas e la televisión colombiana, ya que ensu rol como presentadora en ‘La Voz Kids’ se ganó el corazón de los colombianos por la empatía y química que tiene con los niños. Si bien se desempeña como presentadora, Laura también ha sido embajadora de diferentes marcas de moda de lujo como Dior entre otras.

Pese a que publlica varias cossas de su bida personal en reds sociales, pocos tienen en el radar a sus hermanas.

¿Quiénes son las hermanas de Laura Tobón?

Laura tiene dos hermanas: María Camila Tobón y María Rueda Yepes. María Camila trabaja en la industria audiovisual como productora, así como en la producción de eventos, como la pasada experiencia Holo de Eric Pridz en el Coliseo Live. Por otra parte, María se dedica a la musicoterapia y meditación e impartiendo talleres frente al tiema.

Si bien se dedican a cosas muy diferentes el amor de hermanassiempre prevalece. Un claro ejemplo de ellos es que en las reciente publicaciones de Laura s eve juntoa su esposo, su hijo Luca y sus hermanas rumbo a Estados Unidos para la boda de su madre, quien a sus 60 años ha vuelto a encontrar el amor en dicho país.

“Me inspira tanto ver cómo nunca se dio por vencida. A pesar de todo, ha seguido abriendo su corazón con la misma ilusión... Ahora que soy mamá, ustedes no se imaginan lo que valoro a mi mamá, y la valoro diferente. Verla tan presente en la vida de mi hijo me llena de amor, pero también me da miedo de dejarla ir porque es la persona que siempre ha estado ahí para mí”, mencionó Laura. Así que esta es una oportunidad no solo para apoyar a su madre en su día especial, sino unirse en armonía con sus hermanas.