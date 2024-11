Laura Tobón reveló que su mamá se volverá a casar a sus 60 años: “mi mamá conoció al verdadero amor”

Laura Tobón es bastante conocida en el mundo del entretenimiento por su participación en diferentes programas de la televisión colombiana, tan solo a los 15 años empezó su carrera como modelo, para años después llegar a la pantalla chica en el Canal RCN, donde por un tiempo presentó noticias de entretenimiento en el canal. Para el año 2016 llegaría a Caracol Televisión, para presentar ‘La Voz Teens’ junto a Karen Martínez, asimismo ha seguido presentado varias temporadas del querido reality infantil. Este año, Laura se ha destacado por su participación en los eventos más prestigiosos de moda a nivel global, pues la pudimos ver haciendo parte del regreso de Victoria’s Secret, entre otros eventos de la mano de famosos diseñadores, como Chanel, Michael Kors, Louis Vuitton. En esta ocasión, le contó a sus seguidores que su madre se casó de nuevo.

Por medio de sus redes sociales, Tobón compartió un video contando que su madre se casaba de nuevo a sus 60 años, esto mientras se arreglaba para la ceremonia en Miami, Estados Unidos. Primero inicio contando que la historia de amor de su madre, Gina María Yepes, ha sido toda una aventura altos bajos y que a pesar de eso ,Gina nunca dejo de creer en el amor, razón por la que ella la admira profundamente. También resaltó que sus padres se divorciaron cuando ella estaba muy chiquita y que fue uno de los momentos más difíciles para ella, pero que entiende que las separaciones suelen ser así.

Además, señaló que junto a sus hermanas serían las madrinas, mientras que su hijo Luca sería el pajecito de la boda. “Me inspira tanto ver cómo nunca se dio por vencida. A pesar de todo, ha seguido abriendo su corazón con la misma ilusión... Ahora que soy mamá, ustedes no se imaginan lo que valoro a mi mamá, y la valoro diferente. Verla tan presente en la vida de mi hijo me llena de amor, pero también me da miedo de dejarla ir porque es la persona que siempre ha estado ahí para mí” aseguró la modelo.