Participante del Desafío XX se despidió de Colombia para cumplir sus sueños en Europa

Fueron $1.200 millones los que entregó la más reciente edición de El Desafío, programa de Caracol Televisión que en los últimos años se ha llevado las cifras en rating por encima de los formatos de su directo competidor RCN, quien no ha logrado subir al escaño más alto de las cifras incluso con programas como MasterChef Celebrity Colombia y La Casa de los Famosos. Justamente una de las exparticipantes de la edición ‘XX’, ha dado de qué hablar en redes al mostrar el país Europeo al que se fue para cumplir sus metas de vida.

Kevyn Rua, oriundo de Puerto Boyacá, fue el feliz ganador de la última entrega de este reality, meta de vida que logró gracias al trabajo mancomunado que hizo con Kelly Ríos, más conocida como ‘Gujira’, mujer con la que están asociando sentimentalmente a ‘Kev’, algo que está completamente descartado por ella, quién aseguró que él no está en su prototipo de hombre, ni siquiera para tener hijos:

“Tener hijos no es una necesidad, es una decisión. Qué si quiero hijos, sí, quiero tres; qué si estoy lista para tener un hijo en este momento, con la responsabilidad que eso conlleva, no es mi momento. Tercero y lo más importante, no tengo marido. (...) Estoy esperando mi superhombre, proyectado, empresario, que tenga su visión, su misión y sus metas bien claras, y que vaya acorde con mi propósito de vida; esos tres ‘peladitos’ van a salir divinos, hechos con amor”, expresó en su momento la nacida en Dabuya.

Esta es la exparticipante del Desafío XX que salió de Colombia

Justamente Rua y Ríos están inmersos en esta historia, ya que ellos compartieron equipo con Karen Candia, mujer que llegó hasta las semifinales del Desafío XX que hizo parte del ‘Team Pibe’ y que aprovechó lo masivo de su cuenta de Instagram, donde acumula 297.000 seguidores, para dar a conocer que empacó maletas para radicarse en París, Francia, en procura de un mejor devenir; suceso que describió con la frase: “El destino me trajo hasta aquí y aunque no todo sea claro, estoy aquí pra descubrir mi propósito”.