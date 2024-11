“Quedará para después”: ‘La Segura’ reveló qué operación pospuso tras quedar embarazada

‘La Segura’ le confesó a sus seguidores que poco antes de enterarse de su inesperado embarazo ya había pensando en someterse a una operación, aprovechando una historia en Instagram para hablar al respecto, además de tomar la iniciativa para justificar un detalle que quedó expuesto a través de una de sus publicaciones.

La creadora de contenido tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y de sus seres queridos cuando les anunció que se convertiría en mamá y que actualmente tiene cuatro meses de embarazo, no solo felicitándola por el bebé en camino, sino también aplaudiendo sus habilidades para disimularlo.

Después de este anuncio la joven y su prometido, Ignacio Baladán, han estado publicando todo tipo de detalles relacionados con esta nueva etapa de su vida, desde cómo se enteraron que serían papás hasta algunos atuendos que la joven escoge para lucir su ‘baby bump’.

Sin embargo, durante de sus historias de Instagram, La Segura aprovechó que dejó ver un detalle de su cuerpo para hablar respecto a una de las operaciones que tiene pendiente, indicando que planeaba someterse a este proceso antes de enterarse que estaba embarazada.

“En una historia que hice ahorita creo que se me ve la nalguita obviamente chorreadita. Recuerden que yo tengo dos retiros de biopolímeros y no me he hecho la reconstrucción porque justo cuando me iban a hacer la reconstrucción quedé ‘preñadis’”, confesó la influencer en su historia.

También resaltó que este proceso de retiro de biopolímeros le dejó en mal estado sus nalgas, indicando no se siente bien con la apariencia de esta zona de su cuerpo.

La Segura se someterá a esta operación cuando tenga a su bebé

En la misma historia, la colombiana indicó que de momento esta intervención tendrá que esperar algo de tiempo, destacando además que si bien no le gusta cómo se ve actualmente, tampoco se esfuerza en ocultarlo, aceptándose como es.

“La reconstrucción quedará para después de tener a mi bebé, ahora eso no es lo importante, pero no la oculto, no nada, porque pues ese es mi cuerpo, es lo que hay”, dijo con resignación La Segura.