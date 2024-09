Eliminado de El Desafío XX se fue en contra de Caracol por incumplirle costosa promesa

El pasado viernes 27 de septiembre Colombia conoció al nombre del ganador de la temporada número veinte de El Desafío de Caracol, Kevyn, hombre que plasmó su nombre en la anhelada copa y que se llevó a su cuenta bancaría $1.200 millones de pesos. Una vez terminado el concurso fueron muchos los súper humanos que salieron a hablar en redes y una de ellas se fue en contra del canal por incumplirle una promesa que le habían hecho. ¿Quién? Acá le contamos.

PUBLICIDAD

‘El equipo Pibe’ llegó al episodio final con sus dos más fuertes competidores, Kevyn y Guajira, quienes iban atrás en la prueba final, pero que con su coordinación lograron vencer al dúo de ‘El Tino’, Sensei y Darlyn, en el último tramo de la competencia, en el que el equilibrio era fundamental.

Que no se lo cuenten 👀📲 >>> Beba criticó a Caracol por los premios que le dieron en El Desafío XX por dramática

Kevyn y Darlyn del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

Pero, previo a que El Desafío XX culminara, la producción del programa decidió realizar unas premiaciones alternas, en las que Valerie de la Cruz, ‘Beba’, obtuvo dos galardones, el de ‘Mejor Pelea’ y el de ‘La Desafiante Más Dramática’, premios que criticó en una reciente transmisión en Instagram, en la que también aprovechó para irse en contra del canal por fallarle a una propuesta que le hicieron.

“Eso no es un orgullo para lastimosamente nadie y yo no me siento orgullosa. (...) En mi vida real, si soy dramática, pero no a ese nivel, yo soy muy sensible, soy de expresar mis emociones, si estoy triste, estoy triste, si estoy feliz, estoy feliz.(...) Pero no a ese nivel que lo mostraron”, expresó la nacida en Barranquilla quien fue contundente en declarar que la beca que le ofreció el medio de comunicación para ingresar a su escuela de talentos, jamás fue recibida, y en sus palabras “se perdió”.