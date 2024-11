Especialistas de la salud cuestionan el actuar de Andrea Moreno con Ingrid Karina: “Es un secuestro”

Desde que se conoció el video de Andrea Moreno entrevistando a Ingrid Karina sobre su vida y los motivos que le llevaron a estar en condición de calle en la ciudad de Medellín, muchos se han conmovido con su historia, a tal punto que han elogiado el gesto de preocuparse por las personas en condición de vulnerabilidad, y que en muchos casos no son bien vistas por la sociedad.

Pero luego de que la misma Andrea Moreno publicara un video de Karina siendo llevada a la fuerza a una fundación para su rehabilitación, empezaron a crecer los comentarios.

Especialistas aseguran que el actuar de Andrea Moreno con Ingrid Karina es un “secuestro”

Las crudas imágenes publicadas se ven como Ingrid Karina es tomada a la fuerza por varias personas para ser trasladada a un centro de rehabilitación, ya que la exmodelo de Stock Models se ve evidentemente alteada y suplicando que la soltaran. Luego de que este video saliera a la luz, muchos la felicitaron, pero otros cuestionaron su actuar, entre ellos, profesionales de la salud.

En ‘X’ un rpfesional de la salud especilizado en adicciones contó detales de todos los errores que cometieron a llevarla de esa manera a la fundación. Feffrey González mencionó “Cómo médico psiquiatra especialista en adicciones, quiero exponer como las prácticad de “bloque” o internaciones involuntarias en centros de adicciones es una práctica anticuada, peligros y representa una clara violación de los derechos humanos”.

“Las prácticaa de internaciones involuntarias entonces no solo es una práctica anticuada, desproporcionada y lesiva para los derechos de los consumidores, si no que además no ha mostrado, según la evidencia, ningún beneficio en tratamiento de pacientes con adicciones”, añade González.

Además, fue enfático en las condiciones que este tipo de internaciones involuntarias se deben ejecutar “La única manera para que un paciente recibiese un internamiento involuntario en un centro de adicciones se haría bajo una prescripción por un psiquiatra, además de usar figuras legales como la sustitucion de derechos por un familiar competente para que esté tome”. Pero eso nunca pasó, ya que las personas que aparecen en los videos solos ebasaron en tener autorización de la familia de Ingrid Karina.

“Por ende un internamiento involuntario si no cumple estás características es un secuestro. Tanto podría llegar a ser el maltrato que los resultados pueden ser fatales”, añadió.

Del mismo modo, muchos internautas también estuvieron de acuerdo en que dicho video fue por vistas y ‘likes’, basándose en que el video con el que se conoció el caso de Karina está cerca d elos 50 millones de reproducciones y lo tienen en el perfil como ‘destacado’, y que con el resto de videos quieren seguir ganando visualuzaciones en TikTok.