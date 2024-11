Yeison Jiménez mandó indirecta a los medios y aclaró su futuro musical para 2025

Hace unas semanas el cantante de música popular comentó en sus redes sociales que su apretada jornada de conciertos le estaba pasando factura a nivel de salud mencionando: “Mi cuerpo no me está respondiendo”, y no es para menos, ya que la carrera artística de los músicos es bastante movida debido a grabaciones de videoclips, sesiones de grabación y composición y las giras de conciertos que estos deciden realizar en diferentes ciudades y países.

Yeison Jiménez aclarosu futuro musical apra 2025

El cantante de canciones como ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’ y ‘Por qué la envidia’, aclaró luego de una serie de mal entendidos con los medios de comunicación que se encuentra bien y que no va a cancelar ningún show de este año, solo que para el 2025 va a cambiar su ritmo de trabajo: “Yo lo que dije fue que me siento cansado, agotado, llevo nueve años sin descansar y el próximo año me voy a dedicar a descansar, y el próximo año voy a trabajar sl 50% de loq ue trabajo este año, porque el resto del 50% me voy a dedicar a viajar con esta señorita ( su hija) y toda mi familia”.

También dio un estimadod e shows que ha ido bajando progresivamente desde hace un años “El año pasado hice 29 shows en diciembre. Este año van a ser 18″.

Con esto desmiente cancelaciones de presentaciones o que su estado de salud se encuentra más grave de lo que realmente es.