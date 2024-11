“Qué descaro”: Martha Isabel Bolaños arremetió contra de Avianca por incómoda situación que vivió en pleno vuelo

Martha Isabel Bolaños es recordada por muchas razones en la farándula criolla, una de ellas su interpretación como la ‘Pupuchurra’ en ‘Betty La Fea’ y la más reciente, su participación en ‘La Casa de los Famosos’ en donde fue odiada por algunos y amada por otros. Actualmente, la actriz comparte por redes sociales anécdotas y su vida cotidiana, además de los proyectos en los que ha estado trabajando luego del reality de RCN. Pese a sus nuevos proyectos fuera del país, la actriz comentó la mala situación que pasó con esta famosa aerolínea colombiana.

La actriz comentó en sus redes sociales que estuvo por Europa durante varias semanas con fines turísticos; sin embargo, en su regreso a la ciudad de Bogotá tuvo problemas para llegar a su natal Cali, pues según comentó la aerolínea Avianca canceló el vuelo por condiciones climáticas. Esto molestó bastante a la actriz, que aunque afirmó tener la oportunidad de obtener otro vuelo para llegar a su destino, supo que no era la situación de varios de los otros tripulantes.

Martha afirmó que no había tenido inconvenientes con Avianca; sin embargo, pidió que existan otras opciones para que los usuarios de vuelos puedan tener variedad de elección: “odio quejarme, siempre he defendido a Avianca, pero anoche se pelaron, nos dejaron hacinados en la sala del aeropuerto. Lo duro no es haber tenido que dormir en el piso, sino el gesto del descaro, los vi muy mal anoche”.

La nueva faceta profesional de Martha Isabel Bolaños

Por medio de sus redes sociales, Martha ha contado que ha tomado varios cursos en diversos campos para seguir haciendo crecer sus habilidades como actriz y en una serie de historias, afirmó que está tomando clases de doblaje. Es bastante común que los actores presten sus voces para darle vida a personajes animados y al parecer, este es el objetivo de Martha tras salir de ‘la casa de los famosos’.

Aunque no ha dado muchos detalles, Martha ha demostrado entusiasmo por estos nuevos aprendizajes y enseñó como ha estado practicando su voz en estos espacios de doblaje. ‘La Pupuchurra’ ha mostrado que las clases son junto a la Universidad Icesi.