“Nadie me cree capaz”: Shakira reveló lo que hará con su Lamborghini

Shakira sigue dando pasos agigantados en lo que es su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que tiene un sinfín de fechas con las que visitará Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y varias ciudades de los Estados Unidos de América, que llegó con el lanzamiento de ‘Soltera’ y el poderoso Lamborghini que incluyó en el video.

Recientemente el cantante Sebastián Yatra despertó la duda de una posible colaboración con la barranquillera, pues el intérprete de ‘Si Me La Haces’ y ‘Pareja Del Año’ apareció cantando ‘Las De La Intuición’ el cual se desprende del álbum ‘Fijación Oral Vol.1′ de Shakira y desató todo tipo de reacciones en TikTok.

Shakira y Sebastián Yatra aparecen juntos cantando ‘Las De La Intuición’

Ahora han aparecido juntos en un video que publicaron por medio de las redes sociales en el que cantan ‘Las De La Intuición’ a todo pulmón, y el intérprete le pide que la incluya dentro de la lista de canciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

“¡Uy! Este carro está como chimba, Shaki ¿no?”, le dice Sebastián Yatra a lo que Shakira contesta “Sí, lo diseñé yo”. De inmediato Sebastián Yatra le agregó que si le iba a regalar a lo que Shakira le contestó de manera jocosa que no.

Shakira regalará el Lamborghini de ‘Soltera’

“Yo te lo cuido mientras la gira”, dijo Sebastián Yatra, por lo que Shakira indicó el pensamiento que ha tenido respecto al costoso vehículo “no, ¿sabes qué? Lo voy a regalar. Se lo voy a regalar a un fan. Eso es lo que he estado pensando, quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz aquí en este auto cuando lo maneje”. Sebastián Yatra le dijo que no le cree, pero ella insistió en que sí lo hará por lo que al pie de publicación agregó que “Nadie me cree capaz 🤣 ya verán”.

El carro de Shakira es un Lamborghini Urus S morado que se adaptó a sus gustos en el “Departamento Ad Personam” de la marca italiana. El auto tiene una pintura exterior mate Viola Nebula y un interior verde.